В Башкирии началась четырёхдневная рабочая неделя перед 1 мая

Государственная инспекция труда Башкирии сообщила о порядке работы и отдыха в период Праздника весны и труда: кто получит трёхдневные выходные, кому сократили рабочий день и как оплачивается труд в праздник.

Жители Башкирии переходят на четырёхдневный режим работы перед майскими праздниками. Государственная инспекция труда республики опубликовала разъяснения о распределении рабочих и нерабочих дней.

Сотрудники с пятидневкой получат три выходных подряд — 1, 2 и 3 мая. Те, кто работает шесть дней в неделю, отдохнут 1 и 3 мая. Предпраздничный день 30 апреля станет короче на час для всех.

Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова уточнила порядок расчёта отпуска:

«При отпуске праздничный день 1 мая не входит в число дней отдыха, поэтому отпуск продлевают на один день».

Работодатель вправе вызвать сотрудника в выходные 1, 2 и 3 мая только с его письменного согласия — за редкими исключениями, которые предусматривает закон. Труд в эти дни оплачивается вдвойне или работник получает дополнительный день отдыха. Двойная оплата распространяется и на тех, у кого 1 мая выпадает на рабочую смену по графику или вахте. Отказаться от выхода в выходной каждый сотрудник может без каких-либо последствий со стороны руководства.

В марте 2026 года Башкирия уже переходила на четырёхдневку. 20 марта стало нерабочим праздничным днём в честь Ураза-байрама. Гострудинспекция тогда напоминала работодателям о правилах привлечения к работе в праздник и об оплате по статье 153 Трудового кодекса.

Правительство Башкортостана утвердило производственный календарь на 2026 год. Жители региона отработают 244 дня, а число выходных достигнет 121. В мае предусмотрено два праздничных блока: Праздник весны и труда с 1 по 3 мая и День Победы с 9 по 11 мая.

Башкиряне в 2026 году отдыхают на три дня больше, чем жители большинства российских регионов. Дополнительные выходные дают республиканские праздники: Ураза-байрам (20 марта), Курбан-байрам (27 мая) и День Республики (12 октября).

По данным справочника «Главбух», в Башкортостане в 2026 году насчитывается шесть предпраздничных сокращённых дней: 19 марта, 30 апреля, 8 мая, 26 мая, 11 июня и 3 ноября. Это на два дня больше, чем предусматривает общефедеральный производственный календарь.