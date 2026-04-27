В Башкирии на время праздников ограничили запуск беспилотников

В Башкирии с 28 апреля по 11 мая введён запрет на использование беспилотных воздушных судов в связи с проведением торжественных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы.

Небо над Башкирией закрыто для беспилотников до 11 мая. Об этом 27 апреля сообщила мэрия Уфы.

Ограничения на полёты беспилотных воздушных судов вступят в силу 28 апреля и продлятся почти две недели — до 11 мая включительно. Основанием для их введения стала подготовка и проведение торжественных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Празднования охватят всю республику.

Напомним, ограничения на применение беспилотных летательных аппаратов в Башкирии действуют с мая 2023 года. В феврале 2026 года глава республики Радий Хабиров внёс изменения в соответствующий указ, расширив перечень исключений — в частности, для ряда отраслей и организаций.

По данным РБК Уфа, частные лица по-прежнему обязаны запрашивать разрешение на запуск БПЛА у группы по координации вопросов использования беспилотных воздушных судов республики, предоставляя сведения о модели дрона, регистрационном номере, координатах запуска и маршруте полёта.

К слову, за несанкционированный запуск дронов предусмотрено административное наказание по статье 11.4 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 20 000 до 50 000 рублей (ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ) либо от 30 000 до 50 000 рублей (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ — для лиц, не имеющих права на использование воздушного пространства). Для юридических лиц — от 250 000 до 300 000 рублей (ч. 1) либо от 300 000 до 500 000 рублей (ч. 2) или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.