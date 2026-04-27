0
8 часов
Новости

В Башкирии на время праздников ограничили запуск беспилотников

В Башкирии с 28 апреля по 11 мая введён запрет на использование беспилотных воздушных судов в связи с проведением торжественных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы.
© Imagen

Небо над Башкирией закрыто для беспилотников до 11 мая. Об этом 27 апреля сообщила мэрия Уфы.

Ограничения на полёты беспилотных воздушных судов вступят в силу 28 апреля и продлятся почти две недели — до 11 мая включительно. Основанием для их введения стала подготовка и проведение торжественных мероприятий в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Празднования охватят всю республику.

Напомним, ограничения на применение беспилотных летательных аппаратов в Башкирии действуют с мая 2023 года. В феврале 2026 года глава республики Радий Хабиров внёс изменения в соответствующий указ, расширив перечень исключений — в частности, для ряда отраслей и организаций.

По данным РБК Уфа, частные лица по-прежнему обязаны запрашивать разрешение на запуск БПЛА у группы по координации вопросов использования беспилотных воздушных судов республики, предоставляя сведения о модели дрона, регистрационном номере, координатах запуска и маршруте полёта.

К слову, за несанкционированный запуск дронов предусмотрено административное наказание по статье 11.4 КоАП РФ. Для граждан штраф составляет от 20 000 до 50 000 рублей (ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ) либо от 30 000 до 50 000 рублей (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ — для лиц, не имеющих права на использование воздушного пространства). Для юридических лиц — от 250 000 до 300 000 рублей (ч. 1) либо от 300 000 до 500 000 рублей (ч. 2) или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

1
15.04.2026
Происшествия

В Стерлитамаке при атаке беспилотников погиб водитель пожарной охраны

красный крест на автомобиле скорой помощи
15 апреля в Стерлитамаке в результате удара беспилотников по промышленной зоне города погиб человек. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
0
15.04.2026
Новости

Беспилотники атаковали промзону в Башкирии: обломки упали на предприятие в Стерлитамаке

солдат с пулеметом
Днём 15 апреля Стерлитамак подвергся атаке беспилотников. Несколько БПЛА сбили над промышленной зоной города, обломки упали на территорию одного из предприятий. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
0
11.04.2026
Новости

В Башкирии расширят сеть центров по развитию беспилотных систем

беспилотник
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал постановление о расширении госпрограммы развития промышленности — в неё включили задачу по созданию сети научно-производственных центров в сфере беспилотных авиационных систем.
0
10.04.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии перекрыли участок дороги из-за мокрого снега

по трассе движется фура
10 апреля главный госавтоинспектор Башкирии сообщил о временном ограничении движения по участке трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск в Белорецком районе. Причина — мокрый снег.
0
08.04.2026
Новости

«Вы становитесь в конец очереди»: в Башкирии объяснили, что делать, если 112 недоступен во время атаки дронов

девушка разговаривает по телефону
Госкомитет Башкирии по ЧС объяснил, почему в день атаки беспилотников на Уфу жительница республики не смогла дозвониться до единой службы спасения. Причина — перегрузка Системы-112 из-за резкого роста числа обращений.
-1
02.04.2026
Новости

Жителям Уфы рассказали о порядке компенсаций после атаки БПЛА

полицейские на месте происшествия
После утренней атаки беспилотников на Уфу городские власти разъяснили порядок действий для жителей, чьё имущество пострадало. Схема компенсаций для владельцев автомобилей принципиально отличается от выплат за повреждённое жильё.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.