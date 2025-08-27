В Башкирии модернизируют детский санаторий «Красноусольский»: что изменится для пациентов и сотрудников

Красноусольский детский санаторий ждёт реорганизация. Власти обещают влить миллионы на модернизацию и сохранить весь медперсонал. Профиль здравницы не изменится.

Власти Башкирии реорганизуют детский санаторий «Красноусольский» в Гафурийском районе, чтобы обновить его базу и повысить качество лечения. В Минздраве республики сообщили изданию РБК-Уфа, что учреждение сохранит свою специализацию, а все медицинские работники останутся на своих местах.

Зачем нужна реорганизация

Главная цель — модернизировать инфраструктуру санатория. По словам представителей Минздрава, учреждению нужны вложения для обновления оборудования, повышения энергоэффективности корпусов и продления срока их службы. Это поможет улучшить условия для реабилитации юных пациентов.

Конкретная правовая форма, в которую переведут санаторий, пока не называется. Однако власти подчеркивают, что он останется детской здравницей.

Что представляет собой санаторий сегодня

«Красноусольский» работает с 2010 года и принимает на лечение детей от 7 до 15 лет. Ежегодно здесь проходят реабилитацию более 2700 пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кожными проблемами и последствиями травм.

В этом году на содержание санатория выделили 115,7 млн рублей из бюджета. Еще около 65 млн он может заработать самостоятельно. В прошлом году выручка учреждения составила 61 млн рублей при нулевой прибыли.

Башкортостан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу детских санаториев — в ведении Минздрава их одиннадцать. Они ежегодно принимают около 35 тысяч детей, в том числе из Свердловской, Оренбургской областей и Пермского края.

Несмотря на это, спрос превышает предложение. Путевки получают лишь 12% детей, состоящих на диспансерном учете, и всего 0,5% подростков, нуждающихся в санаторном лечении.