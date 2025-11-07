В Башкирии минимальная сумма больничного по уходу за ребенком с 2026 года составит 27 093 рубля в месяц

В 2026 году в Башкирии минимальная сумма больничного по уходу за ребенком составит 27 093 рубля.

В Башкирии минимальный размер больничного по уходу за ребёнком с 2026 года составит 27 093 ₽ в месяц. Эта сумма напрямую связана с действующим МРОТ и актуальна для родителей, если по расчёту итоговая компенсация оказывается ниже минимального порога.

Как рассчитывают больничный

Больничный по уходу за ребёнком оплачивают на основании страхового стажа, дохода сотрудника и МРОТ.

Если работник трудится менее 5 лет — выплачивают 60% среднего заработка за два предшествующих года.

за два предшествующих года. При стаже от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка.

среднего заработка. Свыше 8 лет — 100%, но не выше максимальных ограничений.

Однако если ребёнку ещё не исполнилось семь лет, выплата составит 100% установленной зарплаты родителя вне зависимости от стажа. Для расчёта берут среднюю зарплату за 2024–2025 годы.

Минимальные суммы по месяцам

В 2026 году минимальные значения будут следующими:

За месяц — 27 093 ₽ ;

; За день — 890,73 ₽ ;

; В месяцах с 30 днями — 903,10 ₽ в день ;

; В феврале (28 дней) — 967,61 ₽ в день.

Если итоговые выплаты по больничному окажутся ниже этих порогов, их увеличат до установленного МРОТ.

Кому можно оформить детский больничный

Маме, папе, а также официальным опекунам или попечителям;

Бабушке или дедушке — если они работают и реально осуществляют уход;

Совершеннолетнему брату или сестре — при официальном трудоустройстве и реальном уходе за ребёнком.

Максимальные выплаты и новые меры поддержки

С 2026 года максимальный размер дневного больничного составит 6 800 ₽, а ежемесячная компенсация — выше 207 000 ₽. Пособие по беременности и родам увеличится до 955 800 ₽, а ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет — превысит 83 000 ₽.

Какие семьи смогут рассчитывать на новую выплату

Среднедушевой доход — ниже полутора региональных прожиточных минимумов.

Нет задолженности по алиментам.

Возраст детей — до 18 лет, для студентов очной формы обучения — до 23 лет.

В перспективе

По оценке властей, к 2030 году МРОТ в России достигнет 35 000 ₽ — это обозначено как цель в национальной стратегии развития.