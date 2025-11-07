0
7 часов
Новости

В Башкирии минимальная сумма больничного по уходу за ребенком с 2026 года составит 27 093 рубля в месяц

В 2026 году в Башкирии минимальная сумма больничного по уходу за ребенком составит 27 093 рубля.
пятитысячные рублевые купюры
В Башкирии минимальный размер больничного по уходу за ребёнком с 2026 года составит 27 093 ₽ в месяц. Эта сумма напрямую связана с действующим МРОТ и актуальна для родителей, если по расчёту итоговая компенсация оказывается ниже минимального порога.

Содержание
  1. Как рассчитывают больничный
  2. Минимальные суммы по месяцам
  3. Кому можно оформить детский больничный
  4. Максимальные выплаты и новые меры поддержки
  5. Какие семьи смогут рассчитывать на новую выплату
  6. В перспективе

Как рассчитывают больничный

Больничный по уходу за ребёнком оплачивают на основании страхового стажа, дохода сотрудника и МРОТ.

  • Если работник трудится менее 5 лет — выплачивают 60% среднего заработка за два предшествующих года.
  • При стаже от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка.
  • Свыше 8 лет — 100%, но не выше максимальных ограничений.

Однако если ребёнку ещё не исполнилось семь лет, выплата составит 100% установленной зарплаты родителя вне зависимости от стажа. Для расчёта берут среднюю зарплату за 2024–2025 годы.

Минимальные суммы по месяцам

В 2026 году минимальные значения будут следующими:

  • За месяц — 27 093 ₽;
  • За день — 890,73 ₽;
  • В месяцах с 30 днями — 903,10 ₽ в день;
  • В феврале (28 дней) — 967,61 ₽ в день.

Если итоговые выплаты по больничному окажутся ниже этих порогов, их увеличат до установленного МРОТ.

Кому можно оформить детский больничный

  • Маме, папе, а также официальным опекунам или попечителям;
  • Бабушке или дедушке — если они работают и реально осуществляют уход;
  • Совершеннолетнему брату или сестре — при официальном трудоустройстве и реальном уходе за ребёнком.

Максимальные выплаты и новые меры поддержки

С 2026 года максимальный размер дневного больничного составит 6 800 ₽, а ежемесячная компенсация — выше 207 000 ₽. Пособие по беременности и родам увеличится до 955 800 ₽, а ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет — превысит 83 000 ₽.

Какие семьи смогут рассчитывать на новую выплату

  • Среднедушевой доход — ниже полутора региональных прожиточных минимумов.
  • Нет задолженности по алиментам.
  • Возраст детей — до 18 лет, для студентов очной формы обучения — до 23 лет.

В перспективе

По оценке властей, к 2030 году МРОТ в России достигнет 35 000 ₽ — это обозначено как цель в национальной стратегии развития.

