В Башкирии минимальная сумма больничного по уходу за ребенком с 2026 года составит 27 093 рубля в месяц

В Башкирии минимальный размер больничного по уходу за ребёнком с 2026 года составит 27 093 ₽ в месяц. Эта сумма напрямую связана с действующим МРОТ и актуальна для родителей, если по расчёту итоговая компенсация оказывается ниже минимального порога.
Как рассчитывают больничный
Больничный по уходу за ребёнком оплачивают на основании страхового стажа, дохода сотрудника и МРОТ.
- Если работник трудится менее 5 лет — выплачивают 60% среднего заработка за два предшествующих года.
- При стаже от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка.
- Свыше 8 лет — 100%, но не выше максимальных ограничений.
Однако если ребёнку ещё не исполнилось семь лет, выплата составит 100% установленной зарплаты родителя вне зависимости от стажа. Для расчёта берут среднюю зарплату за 2024–2025 годы.
Минимальные суммы по месяцам
В 2026 году минимальные значения будут следующими:
- За месяц — 27 093 ₽;
- За день — 890,73 ₽;
- В месяцах с 30 днями — 903,10 ₽ в день;
- В феврале (28 дней) — 967,61 ₽ в день.
Если итоговые выплаты по больничному окажутся ниже этих порогов, их увеличат до установленного МРОТ.
Кому можно оформить детский больничный
- Маме, папе, а также официальным опекунам или попечителям;
- Бабушке или дедушке — если они работают и реально осуществляют уход;
- Совершеннолетнему брату или сестре — при официальном трудоустройстве и реальном уходе за ребёнком.
Максимальные выплаты и новые меры поддержки
С 2026 года максимальный размер дневного больничного составит 6 800 ₽, а ежемесячная компенсация — выше 207 000 ₽. Пособие по беременности и родам увеличится до 955 800 ₽, а ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет — превысит 83 000 ₽.
Какие семьи смогут рассчитывать на новую выплату
- Среднедушевой доход — ниже полутора региональных прожиточных минимумов.
- Нет задолженности по алиментам.
- Возраст детей — до 18 лет, для студентов очной формы обучения — до 23 лет.
В перспективе
По оценке властей, к 2030 году МРОТ в России достигнет 35 000 ₽ — это обозначено как цель в национальной стратегии развития.