В Башкирии мэром Кумертау вновь избрали экс-главврача Олега Астахова

Олег Астахов снова возглавил Кумертау — депутаты горсовета не выдвинули ему альтернативы и проголосовали единогласно. Город входит в число наиболее проблемных в Башкирии по ряду социальных показателей.

24 февраля депутаты Кумертау единогласно переизбрали Олега Астахова главой городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Бывший врач-нарколог и главврач больницы вновь встал во главе города.

55-летний Астахов сложил полномочия 30 января из-за окончания трудового контракта. Он подал документы на конкурс и прошёл отбор — депутаты поддержали его кандидатуру без единого голоса против. Впервые этот пост он занял в 2023 году.

Карьерный путь: от врача-нарколога до главы администрации

До прихода во власть Астахов строил карьеру в медицине. После окончания мединститута в Оренбурге он в 1994 году приехал в Кумертау, где работал наркологом, а затем возглавил местную больницу. Параллельно больше десяти лет он заседал в горсовете и с 2016 по 2023 год занимал должность его председателя. Астахов родом из Казахстана, но переехал в Башкирию в 90-х годах.

Администрация города сообщает, что при Астахове власти отремонтировали дороги, благоустроили территории и увеличили число культурных мероприятий. Стратегия развития города направлена на уход от монопрофильной экономики — создание индустриальных площадок и рост турпотока. При этом Кумертау, по данным регионального Минздрава, лидирует в республике по уровню поражённости ВИЧ-инфекцией.

Скандальная отставка Фролова и «золотой парашют»

Астахов впервые занял должность мэра в конце 2023 года после досрочной отставки своего предшественника Олега Фролова. Как сообщало издание РБК Уфа, Фролов покинул пост на фоне претензий прокуратуры — надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства, в том числе незаконную выплату «золотого парашюта» и аренду служебного внедорожника HAVAL F7 за 2 млн рублей.

30 января 2026 года Астахов официально сложил полномочия в связи с истечением двухлетнего трудового контракта и объявил о намерении участвовать в новом конкурсе на ту же должность. До назначения нового градоначальника его обязанности исполнял заместитель.

Статус ТОСЭР и лидерство по ВИЧ-инфекции в Башкирии

Кумертау получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в декабре 2016 года — первым среди городов Башкирии, сообщает «Башинформ». Тем не менее социальные проблемы города сохраняются: по данным Минздрава Башкирии за 2025 год, Кумертау занимает первое место в республике по поражённости ВИЧ-инфекцией — 1111,8 случая на 100 тысяч населения, что почти вдвое превышает среднереспубликанский уровень (560,3).