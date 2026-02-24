0
5 часов
Новости

В Башкирии мэром Кумертау вновь избрали экс-главврача Олега Астахова

Олег Астахов снова возглавил Кумертау — депутаты горсовета не выдвинули ему альтернативы и проголосовали единогласно. Город входит в число наиболее проблемных в Башкирии по ряду социальных показателей.
Олег Астахов
©Олег Астахов / ВКонтакте

24 февраля депутаты Кумертау единогласно переизбрали Олега Астахова главой городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Бывший врач-нарколог и главврач больницы вновь встал во главе города.

55-летний Астахов сложил полномочия 30 января из-за окончания трудового контракта. Он подал документы на конкурс и прошёл отбор — депутаты поддержали его кандидатуру без единого голоса против. Впервые этот пост он занял в 2023 году.

Карьерный путь: от врача-нарколога до главы администрации

До прихода во власть Астахов строил карьеру в медицине. После окончания мединститута в Оренбурге он в 1994 году приехал в Кумертау, где работал наркологом, а затем возглавил местную больницу. Параллельно больше десяти лет он заседал в горсовете и с 2016 по 2023 год занимал должность его председателя. Астахов родом из Казахстана, но переехал в Башкирию в 90-х годах.

Администрация города сообщает, что при Астахове власти отремонтировали дороги, благоустроили территории и увеличили число культурных мероприятий. Стратегия развития города направлена на уход от монопрофильной экономики — создание индустриальных площадок и рост турпотока. При этом Кумертау, по данным регионального Минздрава, лидирует в республике по уровню поражённости ВИЧ-инфекцией.

Скандальная отставка Фролова и «золотой парашют»

Астахов впервые занял должность мэра в конце 2023 года после досрочной отставки своего предшественника Олега Фролова. Как сообщало издание РБК Уфа, Фролов покинул пост на фоне претензий прокуратуры — надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства, в том числе незаконную выплату «золотого парашюта» и аренду служебного внедорожника HAVAL F7 за 2 млн рублей.

30 января 2026 года Астахов официально сложил полномочия в связи с истечением двухлетнего трудового контракта и объявил о намерении участвовать в новом конкурсе на ту же должность. До назначения нового градоначальника его обязанности исполнял заместитель.

Статус ТОСЭР и лидерство по ВИЧ-инфекции в Башкирии

Кумертау получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в декабре 2016 года — первым среди городов Башкирии, сообщает «Башинформ». Тем не менее социальные проблемы города сохраняются: по данным Минздрава Башкирии за 2025 год, Кумертау занимает первое место в республике по поражённости ВИЧ-инфекцией — 1111,8 случая на 100 тысяч населения, что почти вдвое превышает среднереспубликанский уровень (560,3).

Похожие записи
0
24.02.2026
Криминал

В Башкирии пристав незаконно получил 50 тысяч рублей по программе «Рекрут»

погоны прокуратуры
В Башкирии двое судебных приставов и экс-супруга одного из них незаконно получили 50 тысяч рублей по программе «Рекрут», оформив выплату за человека, который сам решил пойти на контракт.
0
20.02.2026
Новости

Александр Голуб назначен начальником управления Росгвардии по Башкирии

Александр Голуб
Управление Росгвардии по Башкортостану возглавил полковник полиции Александр Голуб — уроженец Уфы, начинавший карьеру в МВД республики и до последнего назначения руководивший ведомством в Марий Эл.
0
16.02.2026
Политика

Глава Башкирии назначил Ольгу Кабанову министром семьи и труда республики

Ольга Кабанова
Глава Башкирии Радий Хабиров назначил Ольгу Кабанову новым министром семьи, труда и социальной защиты населения. Она сменила Ленару Иванову, возглавлявшую ведомство более 15 лет.
0
16.02.2026
Политика

Экс-глава Росгвардии Башкирии стал помощником Хабирова

Александр Бурдо
Руководивший управлением Росгвардии по Башкортостану с 2019 года Александр Бурдо перешёл на гражданскую службу — он назначен помощником главы республики Радия Хабирова.
0
13.02.2026
Криминал

В Башкирии 25-летний мужчина обезглавил мать топором

мужчина с двумя полицейскими
В Кумертау суд арестовал 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве матери. Следствие считает, что он обезглавил женщину топором и расчленил тело. Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
0
13.02.2026
Политика

Депутаты Благовещенского района Башкирии переизбрали Анну Карабанову главой администрации

Анна Карабанова
Совет муниципального района единогласно проголосовал за кандидатуру действующего руководителя. Анна Карабанова возглавляет администрацию с 2024 года.
0
12.02.2026
Новости

Глава Башкирии подписал указ о назначении Алексея Касьянова вице-премьером республики

Алексей Касьянов
Глава республики Радий Хабиров подписал указ о назначении Алексея Касьянова на пост вице-премьера правительства. Ранее чиновник занимал должность главного федерального инспектора по региону.
Главная
MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.