В Башкирии медведи устроили пир на фермерском поле

Местным жителям и водителям рекомендуется быть внимательными вблизи полей
В Мелеузовском районе жители сняли на видео двух медведей, которые ели подсолнухи на фермерском поле у села Туманчино. Животные пришли из соседнего заказника «Кунгак». 19 августа в Министерстве экологии Башкирии подтвердили, что знают о ситуации и считают её обычной.

Как объяснил инспектор заказника Рафис Исанаманов, медведи выходят к полям каждый год, когда созревает урожай. Чтобы добраться до подсолнухов, они пересекают автомобильную дорогу у восточной границы заказника.

По словам инспектора, для людей опасности нет. Поев, животные всегда спокойно возвращаются в лес. Местным жителям и водителям рекомендуется быть внимательными вблизи полей и лесного массива.

