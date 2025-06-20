В Башкирии медведи стали чаще нападать на людей

Министерство экологии Башкирии бьет тревогу из-за резкого роста агрессии диких животных. За первую половину 2025 года косолапые хищники уже трижды атаковали местных жителей, причем все пострадавшие получили серьезные увечья.

Самый трагический случай произошел в Абзелиловском районе, где 70-летний мужчина скончался от множественных ран после встречи с медведем. Ранее весной пострадали жители Баймакского и Бурзянского районов — у одного разорвано лицо и сломана челюсть, другой получил переломы ребер и повреждения внутренних органов.

Причина роста медвежьейпопуляции кроется в провальной охотничьей политике региона. За последние три сезона охотники освоили лишь 9,9% квот на отстрел медведей против прежних 15,3%. Популяция косолапых достигла рекордных 2600 особей — максимума за всю историю наблюдений.

Заместитель премьер-министра Башкирии Ильшат Фазрахманов признал системный сбой в регулировании численности хищников. Недоиспользование охотничьих лимитов нарушило экологический баланс и заставило голодных зверей искать пропитание рядом с человеком.

Эксперты винят в ситуации не только чиновников, но и самих охотников. Из 83,6 тысячи зарегистрированных стрелков активно промышляют только 34%, остальных отпугивают высокие цены на путевки и давление зоозащитников.

Медведи теперь регулярно выходят к населенным пунктам и даже появляются в туристических зонах. В национальном парке «Иремель» участились встречи косолапых с туристами, что заставило дирекцию усилить меры безопасности.

Что делать при встрече с медведем

Эксперты выделяют несколько ключевых стратегий выживания в зависимости от ситуации.

Предупреждение — лучшая защита. В лесу следует шуметь, громко разговаривать или привязать колокольчик к рюкзаку. Путешествуйте в группе и избегайте густых зарослей, где медведя можно не заметить заранее. Никогда не оставляйте продукты в открытом доступе и не устраивайте свалки пищевых отходов.

При обнаружении медведя

Если вы заметили зверя издалека, остановитесь и сохраняйте спокойствие. Оцените ситуацию — возможно, медведь вас не видит, и можно тихо уйти, обойдя его широким кругом. Когда медведь знает о вашем присутствии, дайте ему понять, что вы человек: говорите спокойным уверенным голосом.

Главное правило: не бегите! Бегство провоцирует нападение. Медленно отступайте назад, не поворачиваясь к зверю спиной. Постарайтесь увеличить расстояние между вами — как правило, медведь успокаивается, когда вы отдаляетесь.

Если медведь приближается

При агрессивном поведении зверя переходите в наступление. Постарайтесь выглядеть больше: поднимите руки вверх, встаньте на возвышение. Топните ногой и сделайте шаг-два навстречу медведю. Кричите на него, смотрите прямо в глаза.

Используйте средства отпугивания: стучите в кастрюли, применяйте петарды или сигнальные устройства. Эффективны специальные аэрозоли на основе перца на короткой дистанции. Пригрозите любым предметом под рукой — палкой или корягой.

При нападении

Если медведь всё-таки атакует, притворитесь мёртвым. Падайте на живот, немного раскинув ноги, или свернитесь клубком. Прикройте голову руками, сомкнув пальцы в замок на затылке — это защитит лицо и шею. Медведи часто целятся именно в лицо.

Если зверь переворачивает вас на спину, продолжайте кататься по земле, пока не окажетесь лицом вниз — так вы защитите живот и жизненно важные органы. Рюкзак поможет защитить спину и шею. Не боритесь и не кричите — оставайтесь неподвижным как можно дольше.

Особо опасные ситуации

Максимальную угрозу представляют медведицы с медвежатами. Увидев детёныша, немедленно уходите — мать наверняка поблизости. Категорически запрещено фотографировать или пытаться погладить медвежонка.

Повышенную агрессивность звери проявляют во время брачного периода с середины июня до конца июля, при неурожае основных кормов, а также раненые или больные особи. Особенно опасен медведь, охраняющий свою добычу или падаль.