В Башкирии магазины обновили ценники: помидоры почти по 200, а чай перевалил за 1200 рублей

В ноябре жители Башкирии столкнулись с очередным витком подорожания продуктов, о чём свидетельствуют свежие данные Башстата. Аналитики ведомства зафиксировали заметный рост цен на ряд товаров, ставших для многих привычными.

Сильнее всего в овощном сегменте подорожали огурцы. Если в начале октября за килограмм просили около 105 рублей, то к середине ноября цена подскочила до 122,67 рубля. Помидоры также стремятся к психологической отметке: их стоимость увеличилась со 191,6 до 197,73 рубля за килограмм. На этом фоне картофель демонстрирует относительную стабильность, подорожав с 31,18 до 32,43 рубля. Приятным исключением стали яблоки, которые даже немного подешевели — со 124,5 до 123,03 рубля.

В бакалее рекорды бьёт чай: его цена выросла с 1240,87 до 1285,89 рубля за килограмм. Куриные яйца изменились в цене незначительно — с 69,42 до 70,16 рубля за десяток.

Не обошло подорожание и заправки. Стоимость автомобильного топлива в республике продолжает медленно ползти вверх. Литр бензина А-92 теперь обойдется в 59,42 рубля, А-95 — в 64 рубля, а А-98 — в 85,29 рубля. Дизельное топливо также подорожало до 72,29 рубля за литр.