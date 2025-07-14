В Башкирии купальщики бегут с озёр из-за шипящих пресмыкающихся

Отдыхающие в Башкирии массово жалуются на змей в озёрах. Встречи с пресмыкающимися в воде и на берегу пугают людей, срывая им планы на шашлыки и купание

Летний отдых на башкирских озёрах превратился в настоящее бедствие. Купальщики и грибники массово сталкиваются с полчищами змей, которые буквально оккупировали водоёмы республики.

Одна из таких историй приключилась в Кармаскалинском районе. Девушка спокойно собирала грибы у озера, как вдруг услышала шипение. Из воды показался уж с жёлтыми пятнами на голове, а потом ещё один. Испуганная компания свернула поиски и сбежала, отменив планы на вечерние шашлыки.

Другой отдыхающей повезло ещё меньше — она столкнулась с рептилией прямо в воде. Женщина плыла в озере под Уфой, когда заметила плывущего на неё ужа. Испугавшись, она рванула к берегу, устроив заплыв наперегонки со змеёй.

Специалисты объясняют змеиное нашествие несколькими факторами. Аномальные дожди и сырость создали для них идеальные условия, а тёплые зимы последних лет приводят к тому, что их выживает больше. В мае у них и вовсе был сезон «змеиных свадеб».

Чтобы паника не перерастала в фобию, стоит помнить: большинство водных змей — это безобидные ужи. Их главный опознавательный знак — яркие жёлтые или оранжевые пятна по бокам головы. В отличие от них, ядовитая гадюка короче, толще и имеет треугольную голову, а её фирменный знак — зигзаг на спине.