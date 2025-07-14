В Башкирии купальщики бегут с озёр из-за шипящих пресмыкающихся

Отдыхающие в Башкирии массово жалуются на змей в озёрах. Встречи с пресмыкающимися в воде и на берегу пугают людей, срывая им планы на шашлыки и купание ©Мир Разнообразия / rutube
Летний отдых на башкирских озёрах превратился в настоящее бедствие. Купальщики и грибники массово сталкиваются с полчищами змей, которые буквально оккупировали водоёмы республики.
Одна из таких историй приключилась в Кармаскалинском районе. Девушка спокойно собирала грибы у озера, как вдруг услышала шипение. Из воды показался уж с жёлтыми пятнами на голове, а потом ещё один. Испуганная компания свернула поиски и сбежала, отменив планы на вечерние шашлыки.
Другой отдыхающей повезло ещё меньше — она столкнулась с рептилией прямо в воде. Женщина плыла в озере под Уфой, когда заметила плывущего на неё ужа. Испугавшись, она рванула к берегу, устроив заплыв наперегонки со змеёй.
Специалисты объясняют змеиное нашествие несколькими факторами. Аномальные дожди и сырость создали для них идеальные условия, а тёплые зимы последних лет приводят к тому, что их выживает больше. В мае у них и вовсе был сезон «змеиных свадеб».
Чтобы паника не перерастала в фобию, стоит помнить: большинство водных змей — это безобидные ужи. Их главный опознавательный знак — яркие жёлтые или оранжевые пятна по бокам головы. В отличие от них, ядовитая гадюка короче, толще и имеет треугольную голову, а её фирменный знак — зигзаг на спине.
- Я плавал и увидел змею. Это точно была ядовитая гадюка?
Скорее всего, вы столкнулись с безобидным гостем. По данным экспертов, не менее 90% всех змей, которых встречают в воде или у берега в средней полосе России, — это обыкновенные ужи. Они прекрасные пловцы и ныряльщики, так как охотятся в воде на лягушек и мелкую рыбу. Гадюки тоже могут оказаться у воды, но это случается гораздо реже.
- Хорошо, а как наверняка отличить ядовитую гадюку от безобидного ужа?
Кроме классических жёлтых или оранжевых «ушек» по бокам головы у ужа, есть ещё один верный признак — глаза. У ядовитой гадюки зрачки вертикальные, как у кошки, а у неядовитого ужа — круглые. Также гадюки обычно толще, короче и часто имеют характерный тёмный зигзагообразный узор вдоль всей спины.
- Насколько на самом деле опасен укус гадюки? Это смертельно?
Паниковать не стоит. Хотя яд гадюки токсичен и вызывает сильную боль и отёк, смертельные случаи крайне редки — по статистике, не более 1% от всех укушенных. Яд нарушает свёртываемость крови и разрушает эритроциты. Реальную опасность укус представляет для детей, аллергиков, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также если укус пришёлся в область шеи или головы — в этом случае отёк может перекрыть дыхательные пути.
- Что конкретно нужно делать, если змея всё-таки укусила? А чего делать категорически нельзя?
Правильные действия могут спасти здоровье.
Что делать:
- Немедленно прекратить движение и сохранять спокойствие, чтобы замедлить распространение яда.
- Зафиксировать укушенную конечность, сделав её неподвижной (например, с помощью шины).
- Пить как можно больше жидкости — воды или чая.
- Как можно скорее добраться до ближайшего медпункта. В идеале — в течение 30–60 минут, чтобы врачи могли ввести сыворотку-противоядие.
Чего НЕЛЬЗЯ делать:
- Накладывать жгут. Это нарушает кровообращение и может привести к гангрене.
- Прижигать, разрезать или чем-либо мазать рану.
- Пытаться отсосать яд ртом. Так можно занести инфекцию в рану и самому получить дозу яда.
- Употреблять алкоголь. Он только ускорит распространение яда по организму.
- Почему змей стало так много именно в этом году?
Это комбо из нескольких факторов. Во-первых, герпетологи ещё весной прогнозировали рост популяции из-за тёплых зим и резких перепадов температур. Во-вторых, в мае у змей был брачный период, когда они особенно активны и могут собираться в большие клубки. Наконец, жаркая погода заставляет их искать прохладу и влагу, поэтому они часто сползаются к водоёмам или прячутся в тенистых и сырых местах, вроде погребов и сараев.
- Как защитить себя и детей во время отдыха на природе?
Простые правила помогут избежать неприятной встречи:
- Правильная одежда: лучшая защита — высокие резиновые сапоги, которые змея не прокусит, и свободные штаны из плотной ткани.
- Внимательность: не ходите по лесу босиком. Прежде чем зайти в густую траву за грибами или ягодами, пошуршите там длинной палкой. Потревоженная змея, скорее всего, просто уползёт.
- Дистанция: если вы увидели змею, не пытайтесь её поймать, убить или сфотографировать с близкого расстояния. Просто замрите, а затем медленно отступите и обойдите её стороной.
- Осторожность на стоянке: змей могут привлекать тепло и запахи от костра. Перед сном и утром тщательно проверяйте палатки, спальные мешки и обувь.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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