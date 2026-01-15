В Башкирии конкуренция за работу выросла до 9 человек на место

В конце 2025-го в Башкирии — 9,4 резюме на вакансию. За год вакансий стало меньше на 29%, резюме — больше на 38%.

В конце 2025 года на одну вакансию в республике претендуют 9,4 соискателя. Это максимальное значение с начала 2024 года. Согласно отчету HeadHunter, рынок труда изменился: работодатели сократили найм, а жители региона стали активнее искать работу.

Где сложнее всего устроиться

Самая высокая конкуренция — в творческих и управленческих сферах. Здесь на одно место претендуют десятки людей. Работодатели могут долго выбирать лучшего кандидата.

Топ сфер с высокой конкуренцией (резюме на вакансию):

Искусство и развлечения — 72,3.

— 72,3. Стратегия, инвестиции, консалтинг — 70,9.

— 70,9. Маркетинг, реклама, PR — 35,5.

Проще всего найти работу в массовом найме и медицине. В розничной торговле сохраняется дефицит кадров — там вакансий больше, чем желающих работать.

Сферы с низкой конкуренцией:

Производство — 6.

— 6. Медицина и фармацевтика — 5,9.

— 5,9. Рабочий персонал — 5,5.

— 5,5. Розничная торговля — 3,2.

Почему выросла конкуренция

Аналитики фиксируют одновременное снижение спроса от бизнеса и рост активности людей. За 2025 год показатели изменились так: