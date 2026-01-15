В Башкирии конкуренция за работу выросла до 9 человек на место

В конце 2025 года на одну вакансию в республике претендуют 9,4 соискателя. Это максимальное значение с начала 2024 года. Согласно отчету HeadHunter, рынок труда изменился: работодатели сократили найм, а жители региона стали активнее искать работу.
Где сложнее всего устроиться
Самая высокая конкуренция — в творческих и управленческих сферах. Здесь на одно место претендуют десятки людей. Работодатели могут долго выбирать лучшего кандидата.
Топ сфер с высокой конкуренцией (резюме на вакансию):
- Искусство и развлечения — 72,3.
- Стратегия, инвестиции, консалтинг — 70,9.
- Маркетинг, реклама, PR — 35,5.
Проще всего найти работу в массовом найме и медицине. В розничной торговле сохраняется дефицит кадров — там вакансий больше, чем желающих работать.
Сферы с низкой конкуренцией:
- Производство — 6.
- Медицина и фармацевтика — 5,9.
- Рабочий персонал — 5,5.
- Розничная торговля — 3,2.
Почему выросла конкуренция
Аналитики фиксируют одновременное снижение спроса от бизнеса и рост активности людей. За 2025 год показатели изменились так:
- Число вакансий сократилось на 29%.
- Число резюме выросло на 38%.
- Вакансии для людей с инвалидностью сократились на 47,7%.