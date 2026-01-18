В Башкирии к Крещению оборудовали 98 мест для купаний

В регионе подготовлены 98 площадок для традиционных крещенских купаний. На местах обеспечат дежурство спасателей, медиков и сотрудников правоохранительных органов.

В Республике Башкортостан к Крещению оборудовали 98 мест для купаний. На всех площадках будут дежурить спасатели, медики и полиция. Об этом рассказали в региональном Госкомитете по ЧС.

Правила безопасности

Экстренные службы рекомендуют купаться только в организованных прорубях. Перед погружением нужно разогреть тело лёгкой разминкой и проверить устойчивость спуска к воде.

Окунаться следует по шею, не погружая голову. Находиться в проруби можно не дольше минуты — это поможет избежать переохлаждения.

Кому нельзя купаться

Детей нельзя оставлять без присмотра. Взрослые должны сопровождать их во время купания.

Погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими заболеваниями: диабетом, болезнями сердца, сосудов, дыхательной системы, почек и другими тяжёлыми патологиями.