В Башкирии к Крещению оборудовали 98 мест для купаний

В Республике Башкортостан к Крещению оборудовали 98 мест для купаний. На всех площадках будут дежурить спасатели, медики и полиция. Об этом рассказали в региональном Госкомитете по ЧС.
Правила безопасности
Экстренные службы рекомендуют купаться только в организованных прорубях. Перед погружением нужно разогреть тело лёгкой разминкой и проверить устойчивость спуска к воде.
Окунаться следует по шею, не погружая голову. Находиться в проруби можно не дольше минуты — это поможет избежать переохлаждения.
Кому нельзя купаться
Детей нельзя оставлять без присмотра. Взрослые должны сопровождать их во время купания.
Погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими заболеваниями: диабетом, болезнями сердца, сосудов, дыхательной системы, почек и другими тяжёлыми патологиями.