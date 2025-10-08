0
5 часов
Новости

В Башкирии изменится плата за вход в природные парки. Что нужно знать туристам

Власти Башкирии меняют стоимость входа в природные парки вроде Иремеля и Аслы-Куля. Ценник привяжут к сезону и популярности, он может вырасти до 340 рублей.
река у подножия скалы
©«Природный парк «Мурадымовские ущелье»» / ВКонтакте

В Башкирии планируют изменить стоимость посещения природных парков, таких как Иремель, Аслы-Куль и Мурадымовское ущелье. Цена билета будет зависеть от популярности места, сезона и уникальности ландшафта, рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Деньги, полученные от туристов, власти направят на развитие парков: обустройство троп, установку мусорных контейнеров и туалетов, а также на защиту природы. Прежние тарифы не менялись с 2021 года и, по мнению правительства, устарели.

Как изменится цена?

Сейчас вход в парки Кандры-Куль и Аслы-Куль стоит 250 рублей с человека, в Иремель, Зилим и Мурадымовское ущелье — 200 рублей. По предварительным расчётам, после изменений стоимость посещения самых популярных парков может вырасти до 340 рублей. Для менее посещаемых территорий цена может составить около 260–300 рублей. Точную стоимость для каждого парка будут устанавливать индивидуально и пересматривать каждый год.

Для участников СВО, членов их семей, а также для семей погибших бойцов посещение парков станет бесплатным.

Новые правила должно подготовить Министерство экологии к 20 ноября 2025 года.

