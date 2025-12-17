0
1 час
Новости

В Башкирии избрали нового председателя Общественной палаты Башкирии

Энже Ахмадуллина возглавила Общественную палату Республики Башкортостан. Ее избрали на заседании 17 декабря.
Энже Ахмадуллина
©Общественная палата Башкирии

Общественная палата Башкирии получила нового руководителя — Энже Ахмадуллину. Члены организации проголосовали за ее кандидатуру 17 декабря. Информацию подтвердила пресс-служба палаты.

Решение о назначении приняли на очном заседании в Уфе. Коллеги поддержали кандидатуру Ахмадуллиной единогласно. Новый лидер пообещала сохранить курс на открытость и поддержку государственных инициатив.

До этого назначения Энже Ахмадуллина курировала в палате вопросы бизнеса и экологии. Она возглавляла профильную комиссию по инновационному развитию и предпринимательству. Жителям республики она также известна как организатор спортивных акций и координатор проверок мусорных полигонов.

Среди приоритетов в новой должности Ахмадуллина выделила помощь участникам СВО. Также палата сосредоточится на подготовке к Году единства народов России. Отдельная задача — контроль за честностью будущих выборов.

Место председателя освободилось накануне, 16 декабря. Предыдущий руководитель Данияр Абдрахманов перешел на госслужбу. Глава республики Радий Хабиров назначил его заместителем руководителя своей администрации.

Абдрахманов будет отвечать за внутреннюю политику региона. Он руководил Общественной палатой с 2023 года, совмещая пост с должностью ректора БАГСУ. Теперь эти обязанности перешли к Ахмадуллиной.

Заместитель председателя палаты Рамиль Рахимов отметил эффективность работы нового лидера на прошлых позициях. По его словам, опыт Ахмадуллиной в «полевой» работе поможет организации оставаться связующим звеном между властью и людьми.

Энже Ахмадуллина — индивидуальный предприниматель из Чишминского района. В общественную работу она пришла через молодежные проекты. В ее активе — руководство «Лигой молодежной политики» и участие в проекте «Первая юрта».

На посту главы комиссии по экологии она жестко контролировала вывоз отходов. Ахмадуллина лично выезжала на площадки ТКО и проверяла работу региональных операторов. Этот опыт пригодится для решения хозяйственных споров в республике.

Назначение завершает цикл кадровых перестановок в блоке внутренней политики Башкирии конца 2025 года. Общественники закрыли вакансию оперативно, чтобы не прерывать подготовку к электоральному сезону.

Похожие записи
0
17.12.2025
Новости

Совет законодателей отклонил проект Курултая Башкирии об иностранных словах на товарах

вывеска башкирское название магазина
Совет законодателей при Совете Федерации выдал отрицательное заключение на идею башкирских депутатов ограничить иностранную лексику на товарах. Юристы в Москве изучили документ и нашли в нем юридические нестыковки.
0
17.12.2025
Здоровье

Гонконгский грипп в Башкирии: как отличить от обычной простуды

мед, стекает с ложки в стеклянную банку, рядом стоит чашка чая. На размытом заднем плане девушка сидит в кровати на фоне розовой стены
Врачи объяснили, как быстро вычислить заражение опасным штаммом А(H3N2) и не перепутать его с рядовой простудой. Медики предупреждают: инфекция развивается молниеносно, счет идет на часы, а не на дни.
0
17.12.2025
Дороги и транспорт

Автопродление водительских прав в России отменят с 1 января 2026 года

водительские права и ключи от автомобиля на столе
С 1 января 2026 года в России прекращается действие механизма автоматического продления водительских удостоверений (ВУ). Как сообщают в МВД, временная мера, которая была введена для снижения административной нагрузки, больше не будет применяться.
0
17.12.2025
Новости

В России появится возможность проводить платежи через СБП без доступа в интернет

сканирование qr кода смартфоном
На конференции Национальной системы платежных карт (НСПК) руководитель направления развития СБП Никита Чухачев заявил о подготовке нового платежного сценария. В 2026 году планируется запуск технологии
0
17.12.2025
Образование

Утверждены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в российские вузы в 2026/27 году

паспорт, ручка и стакан с водой на столе
Министерство науки и высшего образования РФ документально закрепило минимальные значения баллов Единого государственного экзамена для приемной кампании 2026/27 учебного года.
0
17.12.2025
Новости

В Общественной палате предложили запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

смартфон лежит на столе
Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ, предложил законодательно ограничить доступ к социальным сетям для граждан младше 16 лет, сообщает РИА Новости.
2
17.12.2025
Спорт

Денис Ян связал проигрыш «Ак Барсу» с плохой реализацией большинства

денис ян
Пресс-служба уфимского клуба опубликовала комментарий нападающего Дениса Яна после болезненного домашнего поражения от казанского «Ак Барса» со счетом 6:3.
0
17.12.2025
Спорт

Козлов объяснил разгром «Салавата Юлаева» в «Зелёном дерби» нехваткой хладнокровия

виктор козлов
Главный тренер уфимской команды подвел итоги встречи с казанским «Ак Барсом» на пресс-конференции. Виктор Козлов выделил основные факторы, которые привели к результату 3:6 не в пользу его подопечных.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.