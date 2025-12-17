В Башкирии избрали нового председателя Общественной палаты Башкирии

Энже Ахмадуллина возглавила Общественную палату Республики Башкортостан. Ее избрали на заседании 17 декабря.

Общественная палата Башкирии получила нового руководителя — Энже Ахмадуллину. Члены организации проголосовали за ее кандидатуру 17 декабря. Информацию подтвердила пресс-служба палаты.

Решение о назначении приняли на очном заседании в Уфе. Коллеги поддержали кандидатуру Ахмадуллиной единогласно. Новый лидер пообещала сохранить курс на открытость и поддержку государственных инициатив.

До этого назначения Энже Ахмадуллина курировала в палате вопросы бизнеса и экологии. Она возглавляла профильную комиссию по инновационному развитию и предпринимательству. Жителям республики она также известна как организатор спортивных акций и координатор проверок мусорных полигонов.

Среди приоритетов в новой должности Ахмадуллина выделила помощь участникам СВО. Также палата сосредоточится на подготовке к Году единства народов России. Отдельная задача — контроль за честностью будущих выборов.

Место председателя освободилось накануне, 16 декабря. Предыдущий руководитель Данияр Абдрахманов перешел на госслужбу. Глава республики Радий Хабиров назначил его заместителем руководителя своей администрации.

Абдрахманов будет отвечать за внутреннюю политику региона. Он руководил Общественной палатой с 2023 года, совмещая пост с должностью ректора БАГСУ. Теперь эти обязанности перешли к Ахмадуллиной.

Заместитель председателя палаты Рамиль Рахимов отметил эффективность работы нового лидера на прошлых позициях. По его словам, опыт Ахмадуллиной в «полевой» работе поможет организации оставаться связующим звеном между властью и людьми.

Энже Ахмадуллина — индивидуальный предприниматель из Чишминского района. В общественную работу она пришла через молодежные проекты. В ее активе — руководство «Лигой молодежной политики» и участие в проекте «Первая юрта».

На посту главы комиссии по экологии она жестко контролировала вывоз отходов. Ахмадуллина лично выезжала на площадки ТКО и проверяла работу региональных операторов. Этот опыт пригодится для решения хозяйственных споров в республике.

Назначение завершает цикл кадровых перестановок в блоке внутренней политики Башкирии конца 2025 года. Общественники закрыли вакансию оперативно, чтобы не прерывать подготовку к электоральному сезону.