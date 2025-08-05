В Башкирии из-за сбоя в «Промеде» парализована выписка электронных документов

В работе ключевой информационной системы здравоохранения Башкирии «Промед» произошёл крупный технический сбой. Медики по всей республике временно не могут оформлять электронные документы, включая выписки и направления ©Айрат Рахматуллин
Медицинская информационная система «Промед», на которой завязана работа всех больниц и поликлиник Башкирии, дала масштабный сбой. Врачи временно лишились возможности оформлять любые медицинские документы в электронном виде — от выписок до направлений на анализы и обследования.
В Министерстве здравоохранения республики подтвердили РБК-Уфа факт «нештатного функционирования системы по причине технического сбоя». По данным ведомства, специалисты совместно с разработчиком уже ведут работы по восстановлению работоспособности.
Медикам на время сбоя предписано вернуться к проверенным, но менее удобным методам — все документы оформляются на бумажных носителях. В Минздраве пообещали, что как только система будет восстановлена, вся документация будет внесена в неё задним числом. В ведомстве подчеркнули, что медицинская помощь пациентам продолжает оказываться в полном объёме и в штатном режиме.
Представители министерства также отметили, что система «Промед» периодически обновляется по ночам, и после таких обновлений при больших нагрузках иногда случаются сбои и замедления в работе отдельных модулей. Круглосуточная служба поддержки, по их словам, уже работает над устранением неполадок и повышением отказоустойчивости системы.
Что именно представляет собой система «Промед» и кто ее разработал?
«Промед» — это одна из самых распространенных в России медицинских информационных систем (МИС). Она разработана российской IT-компанией «СВАН». Эта система используется не только в Башкирии, но и в десятках других регионов России. Она предназначена для комплексной автоматизации лечебных учреждений: от ведения электронных медкарт и записи на прием до управления аптекой и формирования отчетности.
Это первый подобный крупный сбой в Башкирии или такое случалось раньше?
Нет, это не первый случай. Крупные сбои в работе «Промед» в Башкирии уже происходили. Например, в январе 2023 года система также выходила из строя, что привело к коллапсу в поликлиниках: врачи не могли выписывать рецепты и больничные, а пациенты — попасть на прием. Сами медики отмечают, что помимо крупных отказов, система часто работает медленно и с периодическими ошибками, что создает постоянные трудности в их ежедневной работе.
Кроме перехода на бумажные документы, какие еще реальные последствия для пациентов несет этот сбой?
Помимо очевидных неудобств, есть и скрытые риски. Во-первых, значительно увеличивается время ожидания в очередях, так как ручное оформление документов занимает гораздо больше времени. Во-вторых, возникает риск потери данных или ошибок при последующем ручном переносе информации с бумажных носителей в электронную систему. В-третьих, пациенты временно не могут воспользоваться электронными сервисами, такими как запись к узким специалистам или просмотр результатов анализов онлайн.
Почему такие системы вообще выходят из строя и является ли это проблемой только для Башкирии?
Это общероссийская проблема. Основные причины сбоев схожи во всех регионах:
Централизация: Вся информация региона хранится на единых серверах. Любая проблема на этих серверах (аппаратная поломка, неудачное обновление ПО, кибератака) парализует работу всех больниц.
Наследие (Legacy): Многие системы создавались давно и со временем «обрастали» новыми модулями. Такая архитектура сложна в обновлении и более уязвима к сбоям.
Недостаточное тестирование: Обновления, которые, по заявлению Минздрава, проводятся по ночам, могут быть недостаточно протестированы в условиях, имитирующих реальную дневную нагрузку.
Подобные инциденты регулярно происходят и в других регионах России с их собственными медицинскими системами, что указывает на системные проблемы в цифровизации здравоохранения.
Какие меры, кроме «повышения отказоустойчивости», могут кардинально решить проблему в будущем?
В мировой практике для систем такой важности применяют создание «цифровых двойников» или полноценных тестовых сред. Перед тем как выпустить обновление на всю республику, его можно было бы протестировать на точной копии системы под высокой нагрузкой. Также решением является переход на более современную, микросервисную архитектуру, где сбой одного модуля не приводит к отказу всей системы. Однако это требует значительных инвестиций и времени на полную переработку существующей инфраструктуры.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.