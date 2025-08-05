В Башкирии из-за сбоя в «Промеде» парализована выписка электронных документов

В работе ключевой информационной системы здравоохранения Башкирии «Промед» произошёл крупный технический сбой. Медики по всей республике временно не могут оформлять электронные документы, включая выписки и направления

Медицинская информационная система «Промед», на которой завязана работа всех больниц и поликлиник Башкирии, дала масштабный сбой. Врачи временно лишились возможности оформлять любые медицинские документы в электронном виде — от выписок до направлений на анализы и обследования.

В Министерстве здравоохранения республики подтвердили РБК-Уфа факт «нештатного функционирования системы по причине технического сбоя». По данным ведомства, специалисты совместно с разработчиком уже ведут работы по восстановлению работоспособности.

Медикам на время сбоя предписано вернуться к проверенным, но менее удобным методам — все документы оформляются на бумажных носителях. В Минздраве пообещали, что как только система будет восстановлена, вся документация будет внесена в неё задним числом. В ведомстве подчеркнули, что медицинская помощь пациентам продолжает оказываться в полном объёме и в штатном режиме.

Представители министерства также отметили, что система «Промед» периодически обновляется по ночам, и после таких обновлений при больших нагрузках иногда случаются сбои и замедления в работе отдельных модулей. Круглосуточная служба поддержки, по их словам, уже работает над устранением неполадок и повышением отказоустойчивости системы.