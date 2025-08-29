В Башкирии из-за массового отравления на месяц закрыли детский лагерь «Патриот»

Стерлибашевский суд закрыл лагерь на месяц после отравления 25 человек норовирусом от работника кухни

Суд в Стерлибашевском районе приостановил на 30 дней работу детского лагеря «Патриот». Решение приняли после того, как в лагере заболели 25 человек, 16 из которых попали в больницу.

По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной стала норовирусная инфекция. Предполагается, что ее источником был сотрудник пищеблока. Суд установил, что 18 августа администрация лагеря нарушила санитарные нормы, что и привело к вспышке заболевания.

Теперь юридическое лицо лагеря, «Военно-патриотический парк «Патриот», привлечено к административной ответственности. Параллельно Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Этот лагерь известен как бывший «Орленок». С 2024 года он стал филиалом парка «Патриот» и работает под названием «Авангард».