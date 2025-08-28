Главная » Новости
В Башкирии хотят запретить вывески на иностранных языках

Власти Башкирии хотят очистить города от вывесок на английском. Депутаты говорят о защите языка и традиций, а бизнес уже прикидывает расходы на ребрендинг.
Осенью парламент Башкирии рассмотрит закон, который ограничит использование иностранных слов на вывесках и в рекламе. Если его примут, надписи вроде «Sale» или «Coffee House» должны будут сменить на русскоязычные аналоги, сообщили в пресс-службе Курултая.

По мнению авторов закона, вывески на иностранных языках непонятны многим людям, особенно старшему поколению. Названия жилых комплексов вроде «Life Garden» или простые указатели «Open/Closed» могут вводить в заблуждение и создавать неудобства.

Цель инициативы — сделать городскую среду более понятной и доступной для всех. Каждый житель имеет право получать информацию о товарах и услугах на родном языке.

Закон обяжет использовать в наружной рекламе русский язык. При желании информацию можно будет дублировать на башкирском. Главное условие — текст на обоих языках должен быть одинаковым по смыслу и размеру.

Важное уточнение: запрет не коснется официально зарегистрированных товарных знаков. Если название вашей компании или продукта на латинице и является зарегистрированным брендом, менять вывеску не придется.

Окончательное решение по законопроекту депутаты примут на осенних заседаниях.

