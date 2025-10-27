В Башкирии хотят ввести взносы за капремонт для «проблемных» новостроек

Жильцы многоэтажек без официальной сдачи могут попасть в список плательщиков за капремонт — инициативу уже обсудили в Курултае

Жильцы многоквартирных домов, не введённых официально в эксплуатацию, начнут платить взносы на капитальный ремонт. Проект поправок в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» внесён в Госсобрание — Курултай Башкирии, сообщил председатель парламента Константин Толкачев.​

Кого коснётся новая обязанность

Под действие закона попадают многоквартирные дома, застройщики которых обанкротились или не получили документы для официального ввода объекта в эксплуатацию. При этом в такие здания уже заселены люди, которые фактически живут в квартирах, но дом не имеет официального статуса.​

Здания эксплуатируются и подвергаются естественному износу, как любые другие объекты капитального строительства. Принятие закона позволит включать такие дома в республиканскую программу капитального ремонта и обеспечивать безопасные условия проживания.​

Сроки и условия

Жильцы проблемных домов должны будут начать платить взносы через восемь месяцев после включения дома в программу капремонта. Депутаты Курултая запланировали рассмотреть законопроект в первом чтении на заседании 30 октября 2025 года.​

Плата будет осуществляться по стандартным тарифам республики. С мая 2025 года собственники квартир в домах высотой до 6 этажей платят 12,5 рубля за квадратный метр, в домах выше 6 этажей — 13,2 рубля.​

Планы по повышению тарифов

Министерство ЖКХ Башкирии предложило с 1 января 2026 года проиндексировать взносы на капремонт на 5,36%. Тариф в домах до шести этажей может вырасти до 13,17 рублей за квадратный метр, в домах выше шести этажей — до 13,91 рубля.​

В мае 2025 года тарифы повысили сразу на 63% и 67,5%. До этого плата составляла 7,46 рублей в домах до шести этажей и 8,1 рубля в домах выше шести этажей.​