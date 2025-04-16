В Башкирии хотят возить золото без вооружённой охраны

Изменения должны рационализировать оборот драгоценностей в регионе

Депутаты Госсобрания Башкирии готовятся упростить перевозку драгоценных металлов в республике. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба регионального парламента.

Уже 24 апреля законодатели рассмотрят поправки в местный закон о драгметаллах. Главное изменение — отмена обязательной вооружённой охраны при транспортировке сплавов с небольшим содержанием ценных компонентов (менее 1% для золота и платины, менее 5% для серебра).

«Считаем такое требование избыточным», — заявил спикер Курултая Константин Толкачев.

Помимо этого, парламентарии намерены скорректировать правила работы специалистов отрасли, другие аспекты перевозки сырья и маркировки изделий штрих-кодами. Изменения должны сделать оборот драгоценностей в регионе более рациональным.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что российское правительство одобрило предложение башкирских депутатов и депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой о снижении стоимости нотариального оформления дарения недвижимости между родственниками. По плану, тариф на такую услугу сократится вдвое, что позволит существенно уменьшить расходы семей при оформлении подобных сделок.

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