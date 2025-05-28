В Башкирии хотят узаконить мусульманские каникулы

Власти Башкортостана хотят сделать Ураза-байрам и Курбан-байрам официальными выходными. Проект постановления опубликовал Минтруд республики.

По задумке чиновников, в 2026 году 20 марта и 27 мая станут нерабочими праздничными днями. Башкирия может войти в узкий клуб регионов, где мусульманские праздники — это не просто повод собраться с семьей, а полноценные каникулы по закону.

40% населения республики исповедуют ислам, так что инициатива выглядит логично. Ураза-байрам отмечает конец Рамадана, а Курбан-байрам — завершение хаджа в Мекку. Для верующих это главные события года.

Сейчас такие выходные есть только в Татарстане и Чечне. В остальной России федеральное законодательство признает лишь Новруз и Рождество как общероссийские нерабочие дни для всех конфессий.

Обсуждение проекта продлится до 9 июня — жители могут высказаться на официальном портале. Главный вопрос: кто будет платить? Работодателям придется перекраивать графики, а бюджет — компенсировать расходы.

Религиовед Айдар Хабутдинов считает это важным социальным маркером. Бизнесмены, понятное дело, переживают за кошелек — особенно в торговле и услугах.

Пока одни регионы борются с «лишними» выходными, Башкирия их добавляет. Прогрессивно, но интересно, как отреагируют работодатели, когда поймут, что праздников стало еще больше.