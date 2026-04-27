0
9 часов
Новости

В Башкирии главам районов указали на грязные дороги и мусор

Глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе потребовал от руководителей муниципалитетов навести порядок на улицах — особый акцент сделал на вывозе дорожного смета и ликвидации стихийного мусора.
рабочие наводят чистоту на улицах города
©администрация Уфы

На оперативном совещании в Центре управления республикой 27 апреля глава Башкортостана Радий Хабиров раскритиковал руководителей муниципалитетов за нерешённые коммунальные проблемы — скопление дорожного смёта и неубранный мусор. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам Хабирова, главы районов в целом выполнили значительный объём работ, однако ряд нарушений сохраняется. Больше всего жалоб на смёт поступило из Бирского района.

«Я буду сейчас гоняться за сметом. Смет — это ненормативное состояние. Он в каждом городе есть, но вы должны его убирать», — заявил Хабиров.

Помимо Бирского района, претензии получили Благовещенский район, Сибай, Бакалы, Шаран и Уфа. Мэру столицы республики Ратмиру Мавлиеву глава региона поручил заняться эвакуацией брошенных автомобилей.

«Чистота — это наша задача. Это вид Башкортостана, это особенность Башкортостана», — добавил Хабиров.

Тема уже звучала раньше. 14 апреля 2026 года Хабиров потребовал от муниципальных руководителей усилить уборку улиц после зимы. Тогда же он пригрозил: через две недели начнёт публично показывать фотографии неубранных территорий и требовать объяснений от конкретных глав. Он также указал на неудовлетворительное состояние федеральных трасс и поставил задачу привести города и сёла в порядок до середины апреля.

21 апреля Хабиров объявил о проведении республиканского субботника 25 апреля. Главными задачами стали вывоз дорожного смёта, уборка прошлогодней листвы и приведение в порядок мусорных площадок.

Схожая проблема возникала и раньше. Ещё в апреле 2025 года на совещании правительства республики Хабиров обратил внимание на простой новой коммунальной техники. Проверка трёх муниципалитетов (Белорецкого и Краснокамского районов, а также Салавата) выявила простой 12 единиц техники суммарно. В одном лишь Белорецком районе не работали шесть единиц.

0
27.04.2026
Культура

Глава Башкирии предложил заменить памятник Салавату Юлаеву новым из бронзы

памятник салавату юлаеву в реставрационном цехе
Глава Башкирии Радий Хабиров выступил с двумя альтернативными предложениями по судьбе аварийного памятника национальному герою республики — реставрацией или полной заменой на бронзовую копию.
0
27.04.2026
Культура

Глава Башкирии ужаснулся состоянию главного символа Уфы при осмотре

памятник салавату юлаеву в уфе
Глава Башкортостана Радий Хабиров 26 апреля лично посетил ангар, где ведётся реставрация памятника Салавату Юлаеву, и назвал состояние скульптуры катастрофическим.
0
27.04.2026
Происшествия

Рядом с ЖК в Уфе обнаружены скелетированные останки трёх человек

местность недалеко от домов
Скелетированные останки троих человек обнаружили 23 апреля в Ленинском районе Уфы вблизи ЖК «Парус». СК Башкирии начал проверку. Предварительно погибшие — мужчина, женщина и ребёнок.
0
22.04.2026
Новости

Уфимцы мёрзнут после отключения отопления в апреле

мужчина греется возле радиатора отопления
Жители Уфы сообщают о резком похолодании в квартирах и детских садах после завершения отопительного сезона. По словам горожан, температура в помещениях по ночам заметно упала, а на улице — не теплее.
0
22.04.2026
Новости

Республиканский субботник в Башкирии пройдёт 25 апреля

люди на уборке мусора
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании 21 апреля объявил о проведении республиканского субботника — он состоится 25 апреля. Приоритеты: вывоз дорожного смёта, уборка прошлогодней листвы и порядок возле мусорных площадок.
0
21.04.2026
Спорт

«Собраться и идти дальше»: Глава Башкирии оценил выступление «Салавата Юлаева» в сезоне КХЛ 2025/2026

Радий Хабиров в форме салавата юлаева
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании поблагодарил игроков, тренеров и руководство «Салавата Юлаева» по итогам завершённого хоккейного сезона.
0
21.04.2026
Происшествия

В Уфе за ночь сгорели кафе и два автомобиля

автомобили после пожара
В Уфе минувшей ночью произошло два пожара: на улице Менделеева выгорело одноэтажное кафе, на улице Иксанова во дворе жилого дома — два автомобиля. Пострадавших нет.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.