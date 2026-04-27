В Башкирии главам районов указали на грязные дороги и мусор

Глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе потребовал от руководителей муниципалитетов навести порядок на улицах — особый акцент сделал на вывозе дорожного смета и ликвидации стихийного мусора.

На оперативном совещании в Центре управления республикой 27 апреля глава Башкортостана Радий Хабиров раскритиковал руководителей муниципалитетов за нерешённые коммунальные проблемы — скопление дорожного смёта и неубранный мусор. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По словам Хабирова, главы районов в целом выполнили значительный объём работ, однако ряд нарушений сохраняется. Больше всего жалоб на смёт поступило из Бирского района.

«Я буду сейчас гоняться за сметом. Смет — это ненормативное состояние. Он в каждом городе есть, но вы должны его убирать», — заявил Хабиров.

Помимо Бирского района, претензии получили Благовещенский район, Сибай, Бакалы, Шаран и Уфа. Мэру столицы республики Ратмиру Мавлиеву глава региона поручил заняться эвакуацией брошенных автомобилей.

«Чистота — это наша задача. Это вид Башкортостана, это особенность Башкортостана», — добавил Хабиров.

Тема уже звучала раньше. 14 апреля 2026 года Хабиров потребовал от муниципальных руководителей усилить уборку улиц после зимы. Тогда же он пригрозил: через две недели начнёт публично показывать фотографии неубранных территорий и требовать объяснений от конкретных глав. Он также указал на неудовлетворительное состояние федеральных трасс и поставил задачу привести города и сёла в порядок до середины апреля.

21 апреля Хабиров объявил о проведении республиканского субботника 25 апреля. Главными задачами стали вывоз дорожного смёта, уборка прошлогодней листвы и приведение в порядок мусорных площадок.

Схожая проблема возникала и раньше. Ещё в апреле 2025 года на совещании правительства республики Хабиров обратил внимание на простой новой коммунальной техники. Проверка трёх муниципалитетов (Белорецкого и Краснокамского районов, а также Салавата) выявила простой 12 единиц техники суммарно. В одном лишь Белорецком районе не работали шесть единиц.