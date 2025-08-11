В Башкирии глава Баймака Радмир Исянбаев сложил полномочия

Глава Баймака Радмир Исянбаев неожиданно покинул свой пост. Пять лет руководства, запомнившиеся протестами, остались позади. Чиновник говорит о «новых горизонтах», но реальных причин не называет.

Новые горизонты позвали в путь главу Баймака Радмира Исянбаева — чиновник объявил о сложении полномочий. Как он сам сообщил в соцсетях, решение принято, а впереди его ждут новые цели. Контракт с ним расторгнут с 11 августа.

Градоначальник поблагодарил жителей за оказанное доверие и совместную работу. Он отметил, что всегда жил городом, радовался его успехам и уходит с чувством гордости за проделанную работу.

Исянбаев стоял у руля Баймака с 2019 года, до этого получив опыт в районной администрации. Его уход состоялся буквально за несколько дней до личного праздника — 16 августа чиновнику исполнится 58 лет.

Период его руководства был непростым. Именно на эти годы пришлись резонансные массовые митинги, итогом которых стали уголовные дела и реальные сроки для десятков участников.

Помимо политических событий, Исянбаев запомнился и личной историей. Его сын был мобилизован и отправился для прохождения службы в зону специальной военной операции. Сам мэр неоднократно лично сопровождал гуманитарные конвои.