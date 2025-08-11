В Башкирии глава Баймака Радмир Исянбаев сложил полномочия

Глава Баймака Радмир Исянбаев неожиданно покинул свой пост. Пять лет руководства, запомнившиеся протестами, остались позади. Чиновник говорит о «новых горизонтах», но реальных причин не называет. ©Радмир Исянбаев / vk.com
Новые горизонты позвали в путь главу Баймака Радмира Исянбаева — чиновник объявил о сложении полномочий. Как он сам сообщил в соцсетях, решение принято, а впереди его ждут новые цели. Контракт с ним расторгнут с 11 августа.
Градоначальник поблагодарил жителей за оказанное доверие и совместную работу. Он отметил, что всегда жил городом, радовался его успехам и уходит с чувством гордости за проделанную работу.
Исянбаев стоял у руля Баймака с 2019 года, до этого получив опыт в районной администрации. Его уход состоялся буквально за несколько дней до личного праздника — 16 августа чиновнику исполнится 58 лет.
Период его руководства был непростым. Именно на эти годы пришлись резонансные массовые митинги, итогом которых стали уголовные дела и реальные сроки для десятков участников.
Помимо политических событий, Исянбаев запомнился и личной историей. Его сын был мобилизован и отправился для прохождения службы в зону специальной военной операции. Сам мэр неоднократно лично сопровождал гуманитарные конвои.
Почему уход Исянбаева можно считать неожиданным?
Его отставка действительно стала внезапной, поскольку всего за несколько месяцев до этого, в ноябре 2024 года, совет депутатов Баймака переизбрал Радмира Исянбаева на новый срок. Такое скорое сложение полномочий после переизбрания вызывает вопросы.
Чем были вызваны массовые протесты в Баймаке, упоминаемые в статье?
Ключевым событием стали январские протесты 2024 года. Они были напрямую связаны с уголовным делом против башкирского активиста Фаиля Алсынова*. 15-17 января тысячи людей вышли к зданию суда в Баймаке в его поддержку, но Алсынова* приговорили к четырем годам колонии общего режима.
* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга
Как именно проходили эти митинги?
Акции протеста переросли в столкновения с силовиками. Собравшиеся у здания суда скандировали лозунги и бросали в силовиков снежки. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства: дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Позднее Следственный комитет возбудил уголовные дела об организации и участии в массовых беспорядках (статья 212 УК РФ).
Какие позитивные изменения произошли в городе за время его руководства?
В период работы Исянбаева в Баймаке был реализован ключевой проект благоустройства «Баймак. Ветер перемен». В рамках этого проекта была обновлена центральная площадь, благоустроены дворы, созданы новые скверы и общественные пространства. Также к завершению подходит реконструкция городского парка культуры и отдыха имени Салавата Юлаева.
Что еще известно о самом Радмире Исянбаеве?
До начала карьеры чиновника Радмир Исянбаев работал учителем технического труда и черчения. За свою работу на муниципальной службе он был удостоен звания «Лучший муниципальный служащий Республики Башкортостан».
Есть ли подробности о его сыне на СВО и гуманитарных миссиях?
Старшего сына Радмира Исянбаева зовут Азамат. Его мобилизовали в конце сентября 2022 года. В зоне СВО он служит под позывным «Крокодил». Сам Исянбаев, лично сопровождая гуманитарные конвои, доставлял военнослужащим автомобили УАЗ и «ГАЗель», генераторы, бензопилы и другое необходимое снаряжение, а также встречался с сыном.
