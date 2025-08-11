Главная » Новости
В Башкирии глава Баймака Радмир Исянбаев сложил полномочия

Глава Баймака Радмир Исянбаев неожиданно покинул свой пост. Пять лет руководства, запомнившиеся протестами, остались позади. Чиновник говорит о «новых горизонтах», но реальных причин не называет.
Радмир Исянбаев
Новые горизонты позвали в путь главу Баймака Радмира Исянбаева — чиновник объявил о сложении полномочий. Как он сам сообщил в соцсетях, решение принято, а впереди его ждут новые цели. Контракт с ним расторгнут с 11 августа.

Градоначальник поблагодарил жителей за оказанное доверие и совместную работу. Он отметил, что всегда жил городом, радовался его успехам и уходит с чувством гордости за проделанную работу.

Исянбаев стоял у руля Баймака с 2019 года, до этого получив опыт в районной администрации. Его уход состоялся буквально за несколько дней до личного праздника — 16 августа чиновнику исполнится 58 лет.

Период его руководства был непростым. Именно на эти годы пришлись резонансные массовые митинги, итогом которых стали уголовные дела и реальные сроки для десятков участников.

Помимо политических событий, Исянбаев запомнился и личной историей. Его сын был мобилизован и отправился для прохождения службы в зону специальной военной операции. Сам мэр неоднократно лично сопровождал гуманитарные конвои.

Часто задаваемые вопросы
Почему уход Исянбаева можно считать неожиданным?
Его отставка действительно стала внезапной, поскольку всего за несколько месяцев до этого, в ноябре 2024 года, совет депутатов Баймака переизбрал Радмира Исянбаева на новый срок. Такое скорое сложение полномочий после переизбрания вызывает вопросы.
Чем были вызваны массовые протесты в Баймаке, упоминаемые в статье?
Ключевым событием стали январские протесты 2024 года. Они были напрямую связаны с уголовным делом против башкирского активиста Фаиля Алсынова*. 15-17 января тысячи людей вышли к зданию суда в Баймаке в его поддержку, но Алсынова* приговорили к четырем годам колонии общего режима.

* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга
Как именно проходили эти митинги?
Акции протеста переросли в столкновения с силовиками. Собравшиеся у здания суда скандировали лозунги и бросали в силовиков снежки. В ответ сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства: дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Позднее Следственный комитет возбудил уголовные дела об организации и участии в массовых беспорядках (статья 212 УК РФ).
Какие позитивные изменения произошли в городе за время его руководства?
В период работы Исянбаева в Баймаке был реализован ключевой проект благоустройства «Баймак. Ветер перемен». В рамках этого проекта была обновлена центральная площадь, благоустроены дворы, созданы новые скверы и общественные пространства. Также к завершению подходит реконструкция городского парка культуры и отдыха имени Салавата Юлаева.
Что еще известно о самом Радмире Исянбаеве?
До начала карьеры чиновника Радмир Исянбаев работал учителем технического труда и черчения. За свою работу на муниципальной службе он был удостоен звания «Лучший муниципальный служащий Республики Башкортостан».
Есть ли подробности о его сыне на СВО и гуманитарных миссиях?
Старшего сына Радмира Исянбаева зовут Азамат. Его мобилизовали в конце сентября 2022 года. В зоне СВО он служит под позывным «Крокодил». Сам Исянбаев, лично сопровождая гуманитарные конвои, доставлял военнослужащим автомобили УАЗ и «ГАЗель», генераторы, бензопилы и другое необходимое снаряжение, а также встречался с сыном.
