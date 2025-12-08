В Башкирии фиксируют массовые жалобы на работу MAX

О проблемах в работе мессенджера MAX сообщили жители Башкирии, обратив внимание на сбои при авторизации и отправке сообщений. Пользователи отмечают, что неполадки начались 8 декабря в первой половине дня и затронули как мобильное приложение, так и веб-версию сервиса.

По словам пользователей, основная сложность связана с получением смс-кода для входа в аккаунт: коды либо не приходят, либо поступают с большой задержкой. Те, кто уже авторизован в системе, фиксируют длительную загрузку чатов и сообщения об ошибке соединения.

Сервисы мониторинга сбоев зафиксировали рост обращений от пользователей MAX из разных регионов России, в том числе из Уфы и других городов Башкирии. Пики сообщений о проблемах приходятся на утренние часы 8 декабря, что указывает на массовый характер неполадок.

Представители сервиса MAX в комментариях федеральным СМИ отметили, что сотрудники продолжают контролировать работу инфраструктуры и анализировать жалобы пользователей. Компания уточнила, что будет информировать о состоянии сервиса по мере появления проверенных данных.

Мессенджер MAX используют для личной переписки, а также для подтверждения входа в ряд онлайн-сервисов, включая государственные. Ранее жители регионов России уже обращали внимание на то, что без установленного MAX у части пользователей возникали сложности со входом на «Госуслуги».

Жители Башкирии уже сообщали о проблемах с цифровыми сервисами, в том числе с мобильным интернетом и доступом к мессенджерам на фоне ограничительных мер в регионе. В отдельных случаях власти республики объясняли такие шаги вопросами безопасности и необходимости защиты критически важных объектов.

Эксперты в сфере цифровых технологий отмечают, что в случае массовых сбоев в мессенджерах и сервисах авторизации пользователям стоит заранее предусмотреть резервные каналы связи и альтернативные способы подтверждения входа. Специалисты напоминают, что при возникновении неполадок важно сохранять доступ к учетным записям и обновлять контактные данные в личных кабинетах.