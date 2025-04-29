В Башкирии дорожники устроили показательные работы ради выступления мэра

Жители заметили подлог

В башкирском городе Туймазы глава администрации Эдуард Рахматуллин дал интервью для местного телеканала, которое сопровождалось «оживлённой» работой дорожных служб.

Рабочие на фоне чиновника активно двигали технику и работали лопатами, изображая ямочный ремонт. Однако задумка раскрылась, когда мимо проходил местный житель и заметил: техника ездит по старому асфальту, а рабочие лишь делают видимость восстановления покрытия, пишет Мэш Батащ.

Сам чиновник в разговоре с журналистами «Базы» отпираться не стал и подтвердил, что рабочие были «для красоты».

— У дорожников уже закончился рабочий день, и я попросил их остаться и не убирать технику, чтобы я мог записать видео на их фоне.

При этом на вопрос, почему на видео не виден новый асфальт, Рахматуллин пояснил, что сами дорожники в этот день работали в другом месте, а на эту точку приехали именно ради съёмок.

— Главное красиво заснять эффект работы, — написал в соцсетях Ильвир.

— Клоуны. Когда для людей будет что-то реально делаться? Куда дели 11 милллионов? — вопрошает SW.

— Отчёт не получился😂, — комментирует Deonisiy B.

— В администрации города скоро вакантное место появится😂😂😂, — пишет Evgen.