В Башкирии должница по алиментам спряталась от приставов в морозильном ларе

В Белокатайском районе республики сотрудники службы судебных приставов обнаружили алиментщицу в крайне необычном укрытии. Местная жительница, задолжавшая своим детям около 500 тысяч рублей, пыталась переждать визит силовиков внутри бытовой морозильной камеры.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Республике Башкортостан, инцидент произошел в ходе рейда по принудительному приводу граждан, уклоняющихся от явки к дознавателю. 38-летняя женщина, в отношении которой возбуждено новое уголовное дело за неуплату средств на содержание детей, игнорировала повестки.

Дверь сотрудникам ведомства открыл сожитель подозреваемой. Мужчина заявил, что проживает один и женщины дома нет. Однако приставы опросили соседей, которые подтвердили, что видели разыскиваемую во дворе незадолго до приезда служебной машины.

В ходе осмотра жилого помещения внимание сотрудников привлек большой морозильный ларь, стоящий на кухне. При проверке выяснилось, что хозяйка дома находится внутри бытового прибора. Женщину извлекли из укрытия и доставили в отделение для проведения следственных действий.

По данным ведомства, гражданка ранее была лишена родительских прав, а обязанность по содержанию детей легла на отца. Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление и отбывала наказание в колонии-поселении. Однако после освобождения она так и не погасила долг, который к настоящему моменту приблизился к полумиллиону рублей.

Напомним, это не первый случай в Башкирии, когда должники выбирают нестандартные места для маскировки. В октябре 2025 года в другом районе республики женщина пыталась скрыться от приставов в подполе заброшенного дома, а годом ранее жительницу Давлеканово обнаружили в платяном шкафу. Всего за 2024 год приставы региона разыскали более 1250 неплательщиков алиментов.