В Башкирии доля населения за чертой бедности снизилась до минимума за последние годы

Число жителей Башкирии с доходами ниже прожиточного минимума сократилось до 314 тысяч человек. Это 7,7% от всего населения — лучший показатель с 2018 года.

Данные об изменении уровня жизни представил Башкортостанстат. По итогам 2024 года доля граждан с доходами ниже установленной границы бедности составила 7,7%, что стало минимальным значением за последние несколько лет.

В абсолютных цифрах в эту категорию попадают 314,2 тысячи жителей региона. Численность населения с низкими доходами последовательно снижается: текущие показатели значительно отличаются от статистики шестилетней давности.

В 2018 году за чертой бедности находились 12,2% населения, или 502,5 тысячи человек. Таким образом, за отчетный период количество малоимущих граждан в республике сократилось более чем в полтора раза.

Динамика снижения прослеживается ежегодно. В 2021 году к категории бедных относились 477,1 тысячи человек (11,6%), в 2022-м — 408,6 тысячи (10,0%), а по итогам 2023 года показатель составлял 387,5 тысячи жителей (9,5%).

Изменению статистики способствует рост номинальных доходов населения. Как ранее сообщал news-bash.ru, средняя заработная плата в республике к концу 2025 года превысила 72 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом более чем на 11%.

Также на расчеты влияет величина прожиточного минимума, которая ежегодно индексируется. На 2025 год этот показатель в Башкирии установлен на уровне 15 782 рублей на душу населения, для трудоспособных граждан сумма составляет 17 202 рубля.

Текущий уровень бедности в регионе (7,7%) приблизился к общероссийскому показателю, который составляет 7,2%. Власти республики планируют продолжить работу в этом направлении и к 2030 году снизить долю малоимущего населения до 6,2%.