В Башкирии до 5 июня введены ограничения на рыбалку

В Башкирии с 25 апреля по 5 июня действует нерестовый период. Сотрудники национального парка «Башкирия» напомнили местным жителям о правилах рыбной ловли.

В разрешённых для рыбалки местах можно ловить только с берега — на одну поплавочную или донную удочку с не более чем двумя крючками. Выходить на воду на плавсредствах в этот период нельзя.

Круглый год запрещено ловить кумжу (пресноводную форель), тайменя и хариуса. Все три вида занесены в Красную книгу. Если такая рыба случайно попалась на крючок, её нужно сразу же аккуратно вернуть в водоём.

За нарушение правил грозит административный штраф от 3 000 до 4 000 рублей. В период нереста инспекторы усилят патрулирование на популярных водоёмах.

В 2025 году нерестовый период в национальном парке «Башкирия» начался раньше обычного — с 7 апреля. Причиной стали погодные условия. Тогда на Нугушском водохранилище запретили движение моторных лодок и маломерных судов. Штраф за нарушение составлял те же 3 000–4 000 рублей.

Заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Камиль Биргулиев уточнил: помимо краснокнижных рыб, в республике круглый год нельзя вылавливать стерлядь во всех водоёмах рыбохозяйственного значения, а также сига в озере Банное Абзелиловского района. Пойманных краснокнижных особей нужно выпускать обратно.

Штрафы за незаконный вылов краснокнижных видов значительно выше общих санкций за нарушение режима рыбалки. По данным «Башинформа», за незаконно пойманного тайменя придётся заплатить свыше 21 тысячи рублей, за стерлядь — свыше 9 тысяч рублей.

С 13 апреля 2025 года в России действуют новые правила надзора в сфере рыболовства, утверждённые постановлением Правительства РФ № 433. При этом базовый закон, давший органам рыбоохраны право работать в режиме постоянного рейда, вступил в силу ещё с 1 марта 2025 года. Среди ключевых изменений — отдельный раздел о специальном режиме государственного контроля (постоянный рейд). Инспекторы получили право осматривать транспортные средства, проверять документы у рыбаков и проводить опросы, в том числе в отсутствие владельца.

