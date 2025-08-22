Главная » Новости
В Башкирии дети устроили бассейн в затопленном дворе

Маленькие жители Нефтекамска не растерялись во время потопа. Огромную лужу во дворе они превратили в личный бассейн и устроили эпичный заплыв.
В Нефтекамске дети превратили затопленный двор в место для игр. Видео с их купанием появилось 22 августа в сообществе «Баймактар. Новости Башкирии».

Пока взрослые жители ищут обходные пути и беспокоятся о последствиях подтопления, школьники решили проблему по-своему. На записи видно, как они плавают и веселятся в огромной луже, которая заняла почти всю придомовую территорию.

Для жителей Нефтекамска это ситуация с двумя сторонами. Для взрослых — испорченное имущество и трудности с передвижением. Для детей — неожиданный аквапарк.

В соцсетях на видео отреагировали по-разному. Один из комментариев был коротким: «Экспресс в детдом».

Нефтекамск потоп
