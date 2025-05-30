В Башкирии детей кормят просрочкой и некачественной едой

Прокуратура Башкортостана обнаружила более 430 нарушений в школьном питании всего за пять месяцев 2025 года, сообщает ведомство.

Картина просто ужасающая. Коммерческие операторы, которые готовят еду для школьников, творят полное безобразие. Детям скармливают просроченные продукты, готовят в антисанитарных условиях, а температурный режим вообще никого не волнует.

В пищеблоках нашли продукты без маркировки и документов о качестве. Посуда потрескавшаяся, у поваров нет медкнижек, а программы контроля существуют только на бумаге. Сырая рыба спокойно соседствует с готовыми гарнирами.

За такой кошмар прокуратура выдала 151 представление и возбудила 82 административных дела. Но это капля в море — похожие проблемы есть по всей стране. В Чувашии детей кормили просроченным сыром, в Забайкалье выявили 550 нарушений, а в Пермском крае массово отравились льготники.

Корень проблемы — аутсорсинг. Коммерческие операторы экономят на всём подряд, а школы закрывают глаза. Результат предсказуем: здоровье детей приносят в жертву прибыли.

Власти обещают цифровые платформы для контроля меню. Но пока родители не получат реальных рычагов воздействия, а поставщики не будут нести суровую ответственность, ситуация не изменится.