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В Башкирии детей кормят просрочкой и некачественной едой

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Прокуратура Башкортостана обнаружила более 430 нарушений в школьном питании всего за пять месяцев 2025 года, сообщает ведомство.

Картина просто ужасающая. Коммерческие операторы, которые готовят еду для школьников, творят полное безобразие. Детям скармливают просроченные продукты, готовят в антисанитарных условиях, а температурный режим вообще никого не волнует.

В пищеблоках нашли продукты без маркировки и документов о качестве. Посуда потрескавшаяся, у поваров нет медкнижек, а программы контроля существуют только на бумаге. Сырая рыба спокойно соседствует с готовыми гарнирами.

За такой кошмар прокуратура выдала 151 представление и возбудила 82 административных дела. Но это капля в море — похожие проблемы есть по всей стране. В Чувашии детей кормили просроченным сыром, в Забайкалье выявили 550 нарушений, а в Пермском крае массово отравились льготники.

Корень проблемы — аутсорсинг. Коммерческие операторы экономят на всём подряд, а школы закрывают глаза. Результат предсказуем: здоровье детей приносят в жертву прибыли.

Власти обещают цифровые платформы для контроля меню. Но пока родители не получат реальных рычагов воздействия, а поставщики не будут нести суровую ответственность, ситуация не изменится.

школьное питание
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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