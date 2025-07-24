В Башкирии депутаты не увидели причин закрывать пансионат «Печки-лавочки»

В Уфе депутаты проверили пансионат «Печки-лавочки» после видео со связанным стариком. Нашли кучу нарушений, но решили не закрывать. Руководство ждёт штраф

Пансионат для пожилых «Печки-лавочки» в Уфе продолжит свою работу. Как сообщает РБК Уфа, такой вердикт вынесли депутаты Госсобрания после инспекции, хотя и признали наличие «серьезных нарушений». Угрозы для жизни и здоровья постояльцев ревизоры не разглядели.

Поводом для визита стало жуткое видео, которое разлетелось по соцсетям. На кадрах человека плотно замотали в простыни, обвязали верёвками и оставили лежать на полу. Руководство заведения открестилось от ролика, заявив, что это фейк и снято не у них.

Однако силовиков это не убедило. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, а прокуратура начала свою проверку.

Депутатская инспекция вскрыла целый ворох проблем. В здании на 500 квадратов ютятся почти полсотни человек, хотя по нормативам им положено вдвое больше площади. На всех стариков — одна-единственная душевая. Отсутствуют медкабинет, карантинная зона и комнаты для хранения вещей.

По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, руководство пансионата отделается «мерами административного воздействия». Чиновники решили, что для начала соберут всех владельцев подобных заведений и «прицельно разберут все слабые места».

Эта история — далеко не первая в республике. Ранее попытка навести порядок в этой сфере уже была. В 2022 году Госсобрание Башкирии пыталось продвинуть федеральный закон об обязательном лицензировании таких заведений.

Толчком к этому послужила страшная трагедия 2020 года в Абзелиловском районе, когда при пожаре в частном пансионате заживо сгорели 11 человек. Однако тогда Госдума инициативу башкирских коллег не поддержала.