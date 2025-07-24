В Башкирии депутаты не увидели причин закрывать пансионат «Печки-лавочки»

В Уфе депутаты проверили пансионат «Печки-лавочки» после видео со связанным стариком. Нашли кучу нарушений, но решили не закрывать. Руководство ждёт штраф ©Телеграм-канал Shot
Пансионат для пожилых «Печки-лавочки» в Уфе продолжит свою работу. Как сообщает РБК Уфа, такой вердикт вынесли депутаты Госсобрания после инспекции, хотя и признали наличие «серьезных нарушений». Угрозы для жизни и здоровья постояльцев ревизоры не разглядели.
Поводом для визита стало жуткое видео, которое разлетелось по соцсетям. На кадрах человека плотно замотали в простыни, обвязали верёвками и оставили лежать на полу. Руководство заведения открестилось от ролика, заявив, что это фейк и снято не у них.
Однако силовиков это не убедило. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, а прокуратура начала свою проверку.
Депутатская инспекция вскрыла целый ворох проблем. В здании на 500 квадратов ютятся почти полсотни человек, хотя по нормативам им положено вдвое больше площади. На всех стариков — одна-единственная душевая. Отсутствуют медкабинет, карантинная зона и комнаты для хранения вещей.
По словам спикера Госсобрания Константина Толкачева, руководство пансионата отделается «мерами административного воздействия». Чиновники решили, что для начала соберут всех владельцев подобных заведений и «прицельно разберут все слабые места».
- Депутаты говорят, что угрозы жизни нет, но что говорят силовики?
Несмотря на заявление депутатов, правоохранительные органы отнеслись к ситуации максимально серьёзно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Проверки также начали прокуратура и МВД, которые направили в пансионат следственно-оперативную группу для оценки условий содержания постояльцев и проверки всех изложенных в СМИ фактов.
- Что именно, кроме видео со связанным человеком, стало известно о пансионате?
Анонимные источники и бывшие сотрудники утверждают, что издевательства носили системный характер. По их словам, пожилых людей в учреждении не только связывали в качестве наказания, но также били и морили голодом, особенно если те жаловались на условия. Кроме того, сообщается о полной антисанитарии в здании: наличии клопов и тараканов.
- Как руководство пансионата комментирует эти обвинения?
Директор пансионата полностью отрицает все обвинения и пытается убедить проверяющих, что скандальное видео — это фейк и сфабрикованный «заказ». Она заявила, что их пансионат считается одним из лучших в Уфе и соответствует всем нормативам по уходу и питанию.
- Этот пансионат — какой-то нелегальный бизнес?
Нет, и именно это отметил спикер Госсобрания. ООО «Печки-Лавочки», учреждённое Любовью Рудомановой, было зарегистрировано в 2020 году. Это легальное заведение, о котором известно всем надзорным органам. По итогам 2024 года компания отчиталась о выручке в 6,5 млн рублей и чистой прибыли в 384 тыс. рублей.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.