В Башкирии бунтуют против принудиловки с мессенджером «Макс»

В Башкирии разгорается недовольство вокруг внедрения нового российского мессенджера «Макс». В республиканском Совете по правам человека заявили о недопустимых «перегибах», которые фактически превратили госпроект в головную боль для педагогов.
По словам председателя Совета Зульфии Гайсиной, некоторые муниципалитеты восприняли задачу слишком прямолинейно. Они просто приказывают учителям перенести в новый сервис абсолютно всё: рабочую переписку, родительские чаты и даже документооборот. В итоге реализация инициативы легла на плечи и без того загруженных воспитателей.
Гайсина пояснила, что изначальная цель — защита персональных данных — подменяется принуждением. Вместо жёстких дедлайнов и приказов, по её мнению, нужно сосредоточиться на обучении пользователей и добровольном, поэтапном переходе. А школы и садики сперва должны быть технически готовы к таким переменам.
Эту позицию разделяет и член Совета Владимир Кобзев. Он уверен, что такая «заставиловка» — это выстрел себе в ногу, который лишь отпугивает новых пользователей. Продвигать сервис нужно деликатнее, а не административным ресурсом.
В качестве альтернативы Кобзев предложил изящное решение. Не стоит заставлять родителей переходить в «Макс». Пусть у них будет выбор: хотите быть на онлайн-связи со школой — добро пожаловать в новый мессенджер. Нет — приходите на личный визит, как в старые добрые времена.
Эта локальная история происходит на фоне федерального продвижения платформы. Так, в начале августа 2025 года ФСБ согласовала безопасный доступ мессенджера MAX к порталу «Госуслуг». Это говорит о серьёзных намерениях государства по интеграции сервиса в цифровую жизнь россиян.
При этом, несмотря на все усилия, популярность приложения пока остаётся скромной. Согласно данным на август 2025 года, «Макс» привлёк аудиторию в 2 миллиона пользователей. Для сравнения, у Telegram в России насчитывается около 80 миллионов активных пользователей.
Ключевые цели проекта:
Интеграция с госуслугами. Пользователи смогут объединить свои аккаунты в мессенджере и на «Госуслугах». Планируется, что через «Макс» можно будет получать государственные и муниципальные услуги.
Цифровое удостоверение личности. В будущем приложение сможет заменить паспорт в некоторых ситуациях, например, в магазинах или поликлиниках, а также использоваться для подтверждения личности с помощью цифрового ID.
Безопасное взаимодействие. Платформа создается как доверенный канал для общения граждан с госорганами, бизнесом и между собой. Верификация пользователей должна снизить риски мошенничества.
Единая экосистема. Компании смогут создавать на базе мессенджера собственные мини-приложения, такие как финансовые сервисы или онлайн-магазины.
Административный ресурс. В ряде регионов, включая Краснодар, Новосибирск, Кемеровскую область и ХМАО, главы муниципалитетов и регионов распорядились перевести внутреннюю служебную переписку чиновников в новый мессенджер.
Участие госорганов. Крупные ведомства, такие как Генпрокуратура, МЧС и Совет Федерации, уже создали в «Макс» свои официальные каналы.
Обязательная предустановка. С 1 сентября 2025 года приложение «Макс» планируется сделать обязательным для предустановки на все новые смартфоны, продаваемые в России.
Спецпредложения от операторов. Мобильные операторы начали предоставлять специальные условия для пользователей мессенджера. Например, оператор Т2 (ранее Tele2) сделал трафик в приложении безлимитным на некоторых тарифах, а другие операторы позволяют использовать его даже при нулевом балансе.
Техническая нестабильность. Сообщается, что приложение «не до конца доработано», и при его использовании наблюдаются сбои. Учителя, которых переводят на платформу «Сферум», интегрированную в «Макс», жалуются на частые вылеты приложения и проблемы с загрузкой файлов.
Непрофильные обязанности для педагогов. Эксперты указывают, что требование к учителям обеспечить регистрацию учеников и родителей является нарушением Трудового кодекса, так как это не входит в их педагогические обязанности. Это возлагает на них дополнительную нагрузку и ставит в конфликтное положение с родителями.
Негативная реакция. Принудительный перевод вызывает отторжение. Многие учителя и родители считают мессенджер «лишним и ненужным», а его внедрение — источником дополнительной работы по агитации и обучению. В некоторых регионах, например в Татарстане, это уже привело к спорам среди родителей.
Согласование с ФСБ. Сообщается, что «Макс» полностью согласовал с ФСБ требования по безопасности для получения доступа к инфраструктуре «Госуслуг». Глава Минцифры подтвердил полную реализацию этих требований.
Запрет на иностранные мессенджеры. Внедрение «Макс» происходит на фоне ужесточения законодательства. С 1 июня 2025 года медикам, работающим по госзаказу, было окончательно запрещено использовать иностранные мессенджеры (например, WhatsApp) для передачи персональных данных пациентов и любой информации, составляющей врачебную тайну.
Официальные опросы. По данным ВЦИОМ на июль 2025 года, 64% россиян поддерживают создание национального мессенджера, а 58% осведомлены о его разработке. Основными привлекательными чертами респонденты назвали безопасность данных и технологический суверенитет страны.
Реальные оценки. В то же время, несмотря на официальную поддержку, приложение имеет низкие оценки в магазинах приложений, что некоторые чиновники связывают с «негативом от недружественных стран».