В Башкирии бунтуют против принудиловки с мессенджером «Макс»

Правозащитники Башкирии возмутились тем, как власти навязывают педагогам новый мессенджер «Макс». Принуждение и перегибы на местах вызывают протест.

В Башкирии разгорается недовольство вокруг внедрения нового российского мессенджера «Макс». В республиканском Совете по правам человека заявили о недопустимых «перегибах», которые фактически превратили госпроект в головную боль для педагогов.

По словам председателя Совета Зульфии Гайсиной, некоторые муниципалитеты восприняли задачу слишком прямолинейно. Они просто приказывают учителям перенести в новый сервис абсолютно всё: рабочую переписку, родительские чаты и даже документооборот. В итоге реализация инициативы легла на плечи и без того загруженных воспитателей.

Гайсина пояснила, что изначальная цель — защита персональных данных — подменяется принуждением. Вместо жёстких дедлайнов и приказов, по её мнению, нужно сосредоточиться на обучении пользователей и добровольном, поэтапном переходе. А школы и садики сперва должны быть технически готовы к таким переменам.

Эту позицию разделяет и член Совета Владимир Кобзев. Он уверен, что такая «заставиловка» — это выстрел себе в ногу, который лишь отпугивает новых пользователей. Продвигать сервис нужно деликатнее, а не административным ресурсом.

В качестве альтернативы Кобзев предложил изящное решение. Не стоит заставлять родителей переходить в «Макс». Пусть у них будет выбор: хотите быть на онлайн-связи со школой — добро пожаловать в новый мессенджер. Нет — приходите на личный визит, как в старые добрые времена.

Эта локальная история происходит на фоне федерального продвижения платформы. Так, в начале августа 2025 года ФСБ согласовала безопасный доступ мессенджера MAX к порталу «Госуслуг». Это говорит о серьёзных намерениях государства по интеграции сервиса в цифровую жизнь россиян.

При этом, несмотря на все усилия, популярность приложения пока остаётся скромной. Согласно данным на август 2025 года, «Макс» привлёк аудиторию в 2 миллиона пользователей. Для сравнения, у Telegram в России насчитывается около 80 миллионов активных пользователей.