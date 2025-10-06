В Башкирии будут производить до 300 видов лекарств по рецепту

В Башкирии снова начнут делать лекарства прямо в аптеках. Новое отделение будет выпускать до 300 препаратов, в том числе по индивидуальным рецептам для пациентов.

В Башкирии открылось рецептурное отделение, которое будет изготавливать до 300 наименований лекарств. Это поможет сделать препараты доступнее для жителей и позволит врачам назначать лекарства, созданные индивидуально для конкретного пациента. Об этом сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

Уже на следующей неделе больницы и поликлиники получат перечень препаратов, которые можно будет выписывать пациентам.

В России постепенно возрождается практика аптечного производства. Сейчас по всей стране из 1400 выданных разрешений работают только 520 производственных аптек, и теперь Башкирия — одна из них.

Министерство здравоохранения также решает текущие вопросы снабжения. На склад «Башфармации» поступили медикаменты — их уже распределили и скоро направят в медицинские учреждения республики. Параллельно ведомство формирует заявку на лекарства на следующий год.