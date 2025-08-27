В Башкирии без торгов выделили землю под клинику, завод удобрений и склад

Глава Башкирии одним росчерком пера выделил гектары земли трём компаниям. Без торгов. На участках появятся частная клиника, завод удобрений и склад.

Глава Башкортостана Радий Хабиров распорядился передать инвесторам три земельных участка в Октябрьском, Салавате и Дюртюлинском районе. Компании построят на них медицинскую клинику, завод органических удобрений и складской комплекс. Общий объем заявленных инвестиций в проекты — 183 млн рублей, сообщается на портале правовой информации региона.

Новая клиника в Октябрьском

В Октябрьском на улице Гоголя появится трехэтажная клиника для жителей города и соседних поселков. Участок площадью 843 м² получила компания «Медцентр-С». Инвестиции в строительство составят 57 млн рублей. Компанией владеет местный предприниматель Олег Соколов. В 2024 году чистая прибыль его организации составила 4,3 млн рублей.

Завод удобрений в Дюртюлинском районе

Крупнейший участок — 11,76 гектара у деревни Старобалтачево — выделили компании «Медицинский аудит, сервис и консалтинг» («МАСК»). Здесь построят предприятие по выпуску органического удобрения. Инвестиции в проект — 91 млн рублей. Один из совладельцев компании — известный в республике врач-онколог Айрат Ханов.

Склад в Салавате

В Салавате на улице Нуриманова построят склад для хранения металлоконструкций. Участок в 51,6 сотки получила компания «Спектр». Владелец, предприниматель Игорь Филиппов, планирует вложить 35 млн рублей и запустить объект к началу 2028 года. Предприятие было создано в июне 2024 года и за прошлый год отчиталось о нулевой выручке.