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В Башкирии 50 многодетных матерей получат медали и по 50 тысяч рублей

Каждая из них воспитывает не менее пяти детей
медаль материнская слава в башкирии
©glavarb

В Башкортостане 50 многодетных матерей удостоились почётной награды «Материнская слава». Соответствующий указ был опубликован 18 апреля.

Получательницы престижного знака отличия представляют 23 района республики и три города — Уфу, Октябрьский и Стерлитамак. Каждая награждённая женщина воспитывает пятерых или более детей.

К медали прилагается денежная выплата в размере 50 тысяч рублей. Согласно региональному законодательству, на награду могут претендовать матери минимум пятерых детей, проявившие исключительные примеры родительской заботы и трудолюбия в воспитании своих детей.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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