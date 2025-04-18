В Башкирии 50 многодетных матерей получат медали и по 50 тысяч рублей

Каждая из них воспитывает не менее пяти детей

В Башкортостане 50 многодетных матерей удостоились почётной награды «Материнская слава». Соответствующий указ был опубликован 18 апреля.

Получательницы престижного знака отличия представляют 23 района республики и три города — Уфу, Октябрьский и Стерлитамак. Каждая награждённая женщина воспитывает пятерых или более детей.

К медали прилагается денежная выплата в размере 50 тысяч рублей. Согласно региональному законодательству, на награду могут претендовать матери минимум пятерых детей, проявившие исключительные примеры родительской заботы и трудолюбия в воспитании своих детей.