Главная » Новости
26

В Башкирии 475 тысяч человек запретили себе брать кредиты

Жители Башкирии активно используют новый инструмент для защиты от мошенников — самозапрет на кредиты. За пять месяцев почти полмиллиона человек установили такое ограничение, выведя республику на четвёртое место в стране по популярности этой услуги.
кошелек с пятитысячными купюрами
©news-bash

Республика Башкортостан заняла четвёртое место в России по количеству граждан, решивших добровольно отказаться от возможности брать кредиты. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за первые пять месяцев 2025 года жители региона подали 475 тысяч заявлений на установку такого самозапрета, пишет РБК-Уфа.

Этот механизм, созданный для защиты от мошенников, которые оформляют займы на чужое имя, набирает популярность по всей стране. Всего в России было подано 13,76 млн подобных заявлений. Лидерами по числу обращений стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Большинство россиян (почти 91%) выбирают полный запрет на оформление любых кредитов и займов. Менее популярными оказались частичные ограничения — например, только на онлайн-выдачи или только в микрофинансовых организациях (МФО).

Впрочем, решение не всегда окончательное. За тот же период 33 тысячи жителей Башкирии передумали и сняли ранее установленный запрет. В целом по России таких «передумавших» оказалось 730 тысяч человек, что составляет около 5,3% от всех, кто воспользовался услугой.

Часто задаваемые вопросы
Почему россияне так активно устанавливают самозапрет?
Основной причиной, по которой граждане вводят самозапрет, является защита от мошенничества. Согласно опросам, 49% пользователей услуги боятся, что на их имя могут незаконно оформить кредит. Другие популярные мотивы включают:

Желание избежать импульсивных и необдуманных займов (27% опрошенных).

Стремление контролировать семейный бюджет (13%).

Намерение защитить своих пожилых родственников от мошенников (11%).

Инициатива была введена на законодательном уровне для борьбы с ростом мошеннических операций, объем которых в 2024 году значительно увеличился, и для снижения общей закредитованности населения.
Кто в основном пользуется услугой самозапрета?
Услуга популярна среди разных категорий граждан, а не только у тех, кто имеет долги. Средний возраст заявителя составляет 53 года. Анализ Банка России показал, что:

У 44% россиян, установивших запрет, на тот момент не было действующих кредитов.

Более того, четверть из них (25%) никогда ранее не брали кредиты.

В то же время, почти у трети (31%) пользователей услуги имелось от двух до пяти кредитных обязательств, а у 27% — более шести.
Как самозапрет влияет на работу банков и микрофинансовых организаций (МФО)?
Влияние на финансовый сектор оказалось неравномерным.

Для банков введение самозапрета в целом выгодно, поскольку это помогает отсеивать проблемных и высокорисковых заемщиков, а также снижает вероятность выдачи мошеннических кредитов, тем самым улучшая качество кредитного портфеля.

Основной удар пришелся на микрофинансовые организации (МФО), которые часто работают с более рискованными клиентами. Для них рост числа самозапретов означает потерю части клиентской базы.
Есть ли у этого механизма недостатки или случаи злоупотребления?
Да, у механизма есть свои ограничения и негативные стороны.

Главный недостаток заключается в том, что самозапрет не является стопроцентной гарантией, поскольку некоторые кредиторы, особенно МФО, могут не проверять кредитную историю перед выдачей займа.

Были зафиксированы случаи так называемого «потребительского экстремизма»: человек устанавливает запрет, а затем намеренно пытается взять кредит, чтобы впоследствии отказаться от его возврата под этим предлогом.
Когда именно появился этот механизм и сколько россиян им уже воспользовались?
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты, вступил в силу 1 марта 2025 года. Услуга сразу стала очень востребованной: за первые два дня ею воспользовались 1,7 млн человек. По данным на начало августа 2025 года, с учетом установленных и снятых ограничений, действующий самозапрет установлен у 12,49 миллиона россиян.
кредиты в Башкирии самозапрет
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.