В Башкирии 475 тысяч человек запретили себе брать кредиты

Жители Башкирии активно используют новый инструмент для защиты от мошенников — самозапрет на кредиты. За пять месяцев почти полмиллиона человек установили такое ограничение, выведя республику на четвёртое место в стране по популярности этой услуги.

Республика Башкортостан заняла четвёртое место в России по количеству граждан, решивших добровольно отказаться от возможности брать кредиты. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за первые пять месяцев 2025 года жители региона подали 475 тысяч заявлений на установку такого самозапрета, пишет РБК-Уфа.

Этот механизм, созданный для защиты от мошенников, которые оформляют займы на чужое имя, набирает популярность по всей стране. Всего в России было подано 13,76 млн подобных заявлений. Лидерами по числу обращений стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Большинство россиян (почти 91%) выбирают полный запрет на оформление любых кредитов и займов. Менее популярными оказались частичные ограничения — например, только на онлайн-выдачи или только в микрофинансовых организациях (МФО).

Впрочем, решение не всегда окончательное. За тот же период 33 тысячи жителей Башкирии передумали и сняли ранее установленный запрет. В целом по России таких «передумавших» оказалось 730 тысяч человек, что составляет около 5,3% от всех, кто воспользовался услугой.