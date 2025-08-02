В Башкирии 475 тысяч человек запретили себе брать кредиты

Республика Башкортостан заняла четвёртое место в России по количеству граждан, решивших добровольно отказаться от возможности брать кредиты. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за первые пять месяцев 2025 года жители региона подали 475 тысяч заявлений на установку такого самозапрета, пишет РБК-Уфа.
Этот механизм, созданный для защиты от мошенников, которые оформляют займы на чужое имя, набирает популярность по всей стране. Всего в России было подано 13,76 млн подобных заявлений. Лидерами по числу обращений стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Большинство россиян (почти 91%) выбирают полный запрет на оформление любых кредитов и займов. Менее популярными оказались частичные ограничения — например, только на онлайн-выдачи или только в микрофинансовых организациях (МФО).
Впрочем, решение не всегда окончательное. За тот же период 33 тысячи жителей Башкирии передумали и сняли ранее установленный запрет. В целом по России таких «передумавших» оказалось 730 тысяч человек, что составляет около 5,3% от всех, кто воспользовался услугой.
Желание избежать импульсивных и необдуманных займов (27% опрошенных).
Стремление контролировать семейный бюджет (13%).
Намерение защитить своих пожилых родственников от мошенников (11%).
Инициатива была введена на законодательном уровне для борьбы с ростом мошеннических операций, объем которых в 2024 году значительно увеличился, и для снижения общей закредитованности населения.
У 44% россиян, установивших запрет, на тот момент не было действующих кредитов.
Более того, четверть из них (25%) никогда ранее не брали кредиты.
В то же время, почти у трети (31%) пользователей услуги имелось от двух до пяти кредитных обязательств, а у 27% — более шести.
Для банков введение самозапрета в целом выгодно, поскольку это помогает отсеивать проблемных и высокорисковых заемщиков, а также снижает вероятность выдачи мошеннических кредитов, тем самым улучшая качество кредитного портфеля.
Основной удар пришелся на микрофинансовые организации (МФО), которые часто работают с более рискованными клиентами. Для них рост числа самозапретов означает потерю части клиентской базы.
Главный недостаток заключается в том, что самозапрет не является стопроцентной гарантией, поскольку некоторые кредиторы, особенно МФО, могут не проверять кредитную историю перед выдачей займа.
Были зафиксированы случаи так называемого «потребительского экстремизма»: человек устанавливает запрет, а затем намеренно пытается взять кредит, чтобы впоследствии отказаться от его возврата под этим предлогом.