В Башкирии 14 выпускников детдомов получили квартиры после вмешательства прокуратуры

В Октябрьском местные власти решили, что сироты могут и подождать с квартирами. Прокуратура Башкирии выяснила, что 14 выпускников детдомов так и остались без крыши над головой после окончания учебы.

Молодые люди были официально признаны нуждающимися в жилье, но администрация города словно забыла об этом. Сироты вынуждены были снимать углы или перебиваться у знакомых — а чиновники делали вид, что всё в порядке.

Когда терпение у прокуроров лопнуло, они подали в суд сразу 14 исков. Требование простое — дать людям то, что им полагается по закону.

Суд встал на сторону сирот и обязал администрацию выполнить свои прямые обязанности. В итоге всем 14 гражданам вручили ключи от благоустроенных квартир.