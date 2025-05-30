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В Башкирии 14 выпускников детдомов получили квартиры после вмешательства прокуратуры

©прокуратура Башкирии

В Октябрьском местные власти решили, что сироты могут и подождать с квартирами. Прокуратура Башкирии выяснила, что 14 выпускников детдомов так и остались без крыши над головой после окончания учебы.

Молодые люди были официально признаны нуждающимися в жилье, но администрация города словно забыла об этом. Сироты вынуждены были снимать углы или перебиваться у знакомых — а чиновники делали вид, что всё в порядке.

Когда терпение у прокуроров лопнуло, они подали в суд сразу 14 исков. Требование простое — дать людям то, что им полагается по закону.

Суд встал на сторону сирот и обязал администрацию выполнить свои прямые обязанности. В итоге всем 14 гражданам вручили ключи от благоустроенных квартир.

Октябрьский
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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