В апреле жители Башкирии выиграли в лотерею свыше 1,3 млн рублей

В апреле 2026 года трое жителей Башкирии выиграли в лотерею суммарно свыше 1,3 млн рублей. Один из участников благодаря билету за 720 рублей выиграл более 1,1 млн рублей.
В апреле сразу трое жителей Башкирии вошли в число лотерейных победителей. Первый купил билет через мобильный сайт сразу на три тиража за 60 рублей и забрал 100 000 рублей.

Второй потратил 20 рублей на билет — также через сайт — и получил 102 410 рублей.

Третий сделал развёрнутую ставку в приложении на 720 рублей и выиграл 1 108 290 рублей, пополнив список лотерейных миллионеров региона.

По итогам 2025 года жители Башкирии обогатились на более чем 123 миллиона рублей в лотереях бренда «Национальная Лотерея». Восемь участников из Башкортостана стали миллионерами. Призы в целом получили 111 тысяч местных жителей.

С начала 2026 года башкортостанцы выиграли более 7,6 миллиона рублей в моментальных лотереях того же бренда. При этом республика вошла в число регионов-лидеров по объёму выигранных средств.

Среди заметных победителей 2025 года — слесарь-ремонтник, купивший билет в мобильном приложении и выигравший свыше 1,7 миллиона рублей в лотерее «Рапидо Драйв». Другой житель Башкирии в начале ноября забрал 10 миллионов рублей в «Рапидо Ультра».

В апреле 2026 года сотрудник горнодобывающей отрасли приобрёл пять билетов числовой лотереи «Топ 12». Удача улыбнулась дважды: два билета принесли ему в совокупности более 17 миллионов рублей.

