В аэропорту Уфы на службу заступила собака в новогоднем костюме

В международном аэропорту Уфы на дежурство заступил английский кокер-спаниель по кличке Чита. Собака проверяет багаж и ручную кладь пассажиров на наличие взрывчатки и боеприпасов, работая в праздничной накидке.

Чита вышла на смену в красном костюме с меховой оторочкой. Внешний вид «новогоднего эльфа» помогает животному работать в плотном потоке людей: пассажиры реагируют на собаку позитивно и не пугаются проверки.

Несмотря на вид, спаниель выполняет боевые задачи. Кинологи натаскали Читу на поиск взрывчатых веществ, оружия и патронов. Собака обследует сумки на входе в терминал и забытые вещи в залах ожидания. Смена длится несколько часов, после чего животное отправляют на отдых.

Уфимский аэропорт усилил меры контроля. Накануне, 24 декабря, воздушная гавань временно закрывала небо и ограничивала прием рейсов из-за угрозы атаки беспилотников. Сейчас полеты выполняются по расписанию, но досмотр пассажиров и багажа остается тщательным.

Работа кинологической службы в уфимском аэропорту не ограничивается только показательными праздничными выходами. В штате воздушной гавани и транспортной полиции служат овчарки и спаниели, на счету которых реальные задержания. Например, бельгийская овчарка (малинуа) по кличке Нэрика прославилась тем, что унюхала у пассажира незадекларированную валюту. Мужчина пытался вывезти в Баку 760 тысяч рублей и 155 долларов, но чуткий нос собаки сорвал план.​

Еще один громкий случай произошел при участии служебной собаки по кличке Люся. Четвероногий таможенник обнаружил в багаже пассажира целый миллион рублей, который тот «забыл» указать в декларации.