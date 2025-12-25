0
4 часа
Новости

В аэропорту Уфы на службу заступила собака в новогоднем костюме

В международном аэропорту Уфы на дежурство заступил английский кокер-спаниель по кличке Чита. Собака проверяет багаж и ручную кладь пассажиров на наличие взрывчатки и боеприпасов, работая в праздничной накидке.
собака в новогоднем костюме
©Аэропорт «Уфа»|UFA airport / Telegram

Чита вышла на смену в красном костюме с меховой оторочкой. Внешний вид «новогоднего эльфа» помогает животному работать в плотном потоке людей: пассажиры реагируют на собаку позитивно и не пугаются проверки.

Несмотря на вид, спаниель выполняет боевые задачи. Кинологи натаскали Читу на поиск взрывчатых веществ, оружия и патронов. Собака обследует сумки на входе в терминал и забытые вещи в залах ожидания. Смена длится несколько часов, после чего животное отправляют на отдых.

Уфимский аэропорт усилил меры контроля. Накануне, 24 декабря, воздушная гавань временно закрывала небо и ограничивала прием рейсов из-за угрозы атаки беспилотников. Сейчас полеты выполняются по расписанию, но досмотр пассажиров и багажа остается тщательным.

Работа кинологической службы в уфимском аэропорту не ограничивается только показательными праздничными выходами. В штате воздушной гавани и транспортной полиции служат овчарки и спаниели, на счету которых реальные задержания. Например, бельгийская овчарка (малинуа) по кличке Нэрика прославилась тем, что унюхала у пассажира незадекларированную валюту. Мужчина пытался вывезти в Баку 760 тысяч рублей и 155 долларов, но чуткий нос собаки сорвал план.​

Еще один громкий случай произошел при участии служебной собаки по кличке Люся. Четвероногий таможенник обнаружил в багаже пассажира целый миллион рублей, который тот «забыл» указать в декларации.

Похожие записи
0
24.12.2025
Происшествия

Силы ПВО сбили беспилотник над Башкирией

солдат с пулеметом
Утром 24 декабря российские военные уничтожили украинский дрон в небе над республикой. Аэропорт Уфы временно ограничивал полеты, но уже вернулся к обычному расписанию.
0
18.12.2025
Новости

Мишура до тюрьмы доведет: за новогодний декор на работе грозит 7 лет колонии

новогодние игрушки
Создание праздничной атмосферы в офисе может грозить штрафом до 400 тысяч рублей или реальным сроком. Юрист рассказал, как избежать наказания.
0
17.12.2025
Новости

В Общественной палате предложили запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

смартфон лежит на столе
Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ, предложил законодательно ограничить доступ к социальным сетям для граждан младше 16 лет, сообщает РИА Новости.
0
11.12.2025
Дороги и транспорт

В аэропорту Уфы задержали рейсы из-за ситуации в Москве

аэропорт уфа с улицы
Пресс-служба аэропорта Уфы проинформировала о корректировках в расписании полетов. Причиной изменений стали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах московского авиаузла
0
11.12.2025
Криминал

Россияне начали получать странные переводы на карты: юристы советуют не тратить деньги и бежать в банк

смартфон в руках у девушки
В России начали приходить неожиданные деньги на карту — но тратить их опасно. Это может обернуться уголовной ответственностью.
0
06.12.2025
Новости

Газовщикам могут разрешить входить в квартиры по решению суда

подключение дома к газу
В России рассматривают законопроект, по которому газовщики смогут заходить в квартиры по решению суда, если жильцы отказали в доступе.
0
05.12.2025
Дороги и транспорт

94 перевозчика такси лишились лицензий в Башкирии из-за отсутствия страховки

значок такси
В Башкортостане 94 перевозчика такси лишились права перевозить пассажиров из-за отсутствия обязательной страховки ОСГОП.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.