«Ужасно больно»: блогер без ног из Уфы перенёс горную болезнь на Эвересте

Уфимский блогер и параальпинист Рустам Набиев столкнулся с острыми симптомами горной болезни в ходе акклиматизационного выхода на Эверест. Об этом он сам рассказал подписчикам в социальных сетях.

Уровень насыщения крови кислородом — сатурация — у спортсмена опустился до критической отметки в 64%. После подачи кислорода показатель восстановился, однако уже в следующую ночь снова снизился — на этот раз до 73%.

«Ночью меня накрыла «горняшка». Это нормальная история на самом деле. Дали подышать кислородом… У меня всегда сатурация низкая была, но при этом я всегда нормально бродил по горам, ничего не мешало. Но сегодня какие-то ужасные головные боли вагоном прошлись по мне. Эти головные боли — просто что-то с чем-то. Давно я такого не ощущал. Очень больно, ужасно больно…» — рассказал Набиев.

Несмотря на недомогание, от планов добраться до вершины спортсмен не отступает. После нормализации состояния он возобновил подъём. Набиев признался, что во время восхождения испытывает самые разные чувства и в какой-то момент не удержался от слёз, однако по-прежнему называет себя счастливым человеком.

Напомним, уфимский блогер и параальпинист Рустам Набиев является единственным в мире человеком, который покоряет высокогорные вершины исключительно на руках, без протезов и без посторонней помощи. Экспедицию на Эверест финансово поддержала Международная ассоциация бокса в лице Умара Кремлёва.

Набиев прибыл в Непал и начал акклиматизационные выходы: коляску он оставил в гостинице, а передвигаться продолжает на руках. В рамках подготовки к восхождению команда планировала взойти на вершину Мера Пик высотой 6476 метров с несколькими ночёвками на вершине, после чего, уже в мае, отправиться непосредственно к Эвересту.

Уфимец лишился обеих ног в 2015 году при обрушении казармы в Омске. В 2020 году он вошёл в Книгу рекордов России как первый человек, покоривший Эльбрус на руках, а в августе 2025 года поднялся на пик Любви в Бурятии, затратив на восхождение девять часов.

Горная болезнь настигала Набиева и прежде: во время восхождения на Эльбрус в 2020 году он уже переносил её симптомы и едва не попал под камнепад, пройдя 13 км пути на руках. В 2021 году ему покорилась гималайская вершина Манаслу высотой 8163 метров.