Утверждена итоговая смета реконструкции Уфимского цирка

Стоимость работ составит 2,14 млрд рублей, реконструкция начнется в 2026 году. Здание закрыто с 2017 года, завершение планируется через три года.

Власти Башкирии утвердили итоговую стоимость и график восстановления здания. Первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев сообщил Башинформу, что реконструкция стартует в текущем году и продлится три года. Финансирование возьмет на себя федеральный бюджет.

Смета и финансирование

Проектно-сметная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы в декабре 2025 года. Итоговая стоимость работ составила 2 млрд 140 млн рублей. Сумма выросла по сравнению с предыдущими расчетами из-за инфляции и необходимости заменять импортное оборудование на доступные аналоги.

Деньги выделит федеральный центр, так как здание принадлежит компании «Росгосцирк». В 2026 году на первый этап реконструкции направят 869,4 млн рублей.

Что построят и сломают

Подрядчик выполнит капитальный ремонт основного здания и перестроит хозяйственные объекты. Главная задача — укрепить купол и несущие конструкции, из-за состояния которых цирк закрыли. Внутри полностью заменят инженерные сети, свет и звук, обновят зрительный зал и манеж.

На территории комплекса также запланированы изменения. Строители снесут старую конюшню и построят новый современный блок для содержания животных. Вместо ветхой насосной станции возведут гаражные боксы и дизельную электростанцию для автономного энергоснабжения.

Когда откроют Госцирк

Открыть обновленный цирк планируют в 2028 году. До этого момента представления в здании проводиться не будут. Жителям Уфы придется ждать окончания работ еще три года.

Справка

Уфимский госцирк закрыт с 2017 года. Прокуратура признала эксплуатацию здания опасной: крыша находилась в аварийном состоянии и угрожала безопасности зрителей. Восстановление затянулось на восемь лет из-за проблем с документами и финансированием.

В августе 2025 года предыдущая версия проекта не прошла государственную экспертизу. Проектировщики устраняли замечания до конца года. В 2024 году стоимость работ оценивали в 2,04 млрд рублей, но к моменту утверждения проекта смета увеличилась на 100 миллионов.