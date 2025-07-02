Устроили саботаж: уфимцы массово отказываются платить за парковку в центре города

Платные парковки в Уфе стартовали со скандала. Почти 800 человек за три дня не заплатили за стоянку, а 134 машины уехали на эвакуаторе

Штрафами и эвакуацией обернулся запуск платных парковок в Уфе. Как сообщает РБК Уфа, за первые три дня работы новой системы сотни водителей оказались в списках должников, а больше сотни машин и вовсе отправились на штрафстоянку.

Почти 800 человек решили, что 40 рублей в час — это перебор. Именно столько водителей, по данным мэрии, проигнорировали оплату стоянки. Всего же за этот период было зафиксировано почти 12,8 тысячи транзакций.

Теперь «зайцев» ждут «письма счастья». За неоплату парковки в башкирском КоАП предусмотрен штраф в полторы тысячи рублей. Охоту на нарушителей ведут мобильные и стационарные камеры, так что уйти от ответственности не получится.

Чиновники при этом рапортуют об успехах. Со слов начальника управления транспорта Олега Хмарина, в центре города появились свободные места. Большинство уфимцев оставляют свои авто на час-два, а долгосрочных парковщиков стало значительно меньше.

Напомним, платные зоны заработали с 27 июня почти на 1,2 тысячи мест на девяти центральных улицах. Первые 20 минут стоянки бесплатны, как и ночное время, выходные и праздники. Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы.