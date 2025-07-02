Устроили саботаж: уфимцы массово отказываются платить за парковку в центре города

Платные парковки в Уфе стартовали со скандала. Почти 800 человек за три дня не заплатили за стоянку, а 134 машины уехали на эвакуаторе ©Imagen
Штрафами и эвакуацией обернулся запуск платных парковок в Уфе. Как сообщает РБК Уфа, за первые три дня работы новой системы сотни водителей оказались в списках должников, а больше сотни машин и вовсе отправились на штрафстоянку.
Почти 800 человек решили, что 40 рублей в час — это перебор. Именно столько водителей, по данным мэрии, проигнорировали оплату стоянки. Всего же за этот период было зафиксировано почти 12,8 тысячи транзакций.
Теперь «зайцев» ждут «письма счастья». За неоплату парковки в башкирском КоАП предусмотрен штраф в полторы тысячи рублей. Охоту на нарушителей ведут мобильные и стационарные камеры, так что уйти от ответственности не получится.
Чиновники при этом рапортуют об успехах. Со слов начальника управления транспорта Олега Хмарина, в центре города появились свободные места. Большинство уфимцев оставляют свои авто на час-два, а долгосрочных парковщиков стало значительно меньше.
Зачем это всё? Нельзя было просто оставить как есть?
Если коротко — чтобы в центре можно было дышать и двигаться. По официальной версии мэрии, это единственный способ победить хаотичную парковку в два ряда и вечные пробки. Идея не новая: её обсуждали целых 15 лет, и только сейчас решились на запуск. Главная цель — чтобы в любой момент на каждой улице оставалось 10–15 свободных мест для тех, кому действительно нужно приехать в центр на короткое время.
40 рублей в час — это грабёж! А если я работаю в центре?
Для кошелька тех, кто работает в центре, это действительно может стать проблемой. Простой расчёт показывает: 8-часовой рабочий день обойдётся в 320 рублей, а пятидневная неделя — в 1600 рублей. Власти этого и добиваются: такая цена должна отбить у людей желание бросать машину на весь день, освободив места для тех, кто приехал по делам на час-два. При этом мэрия обещает, что тариф не высечен в камне: его могут как поднять, так и опустить в зависимости от спроса.
Это не решит проблему, а создаст новую — все ринутся во дворы!
Это самое популярное опасение. И оно не беспочвенно. Многие уфимцы уверены, что водители, не желая платить, просто начнут забивать все соседние дворы и газоны, создавая проблемы уже там. Власти на это смотрят иначе: по их логике, платная парковка — это стимул. Либо планировать свои поездки в центр, либо пересаживаться на общественный транспорт. Как говорится, за комфорт и порядок теперь придётся платить.
Как платить, если я пенсионер или просто не дружу со всеми этими приложениями?
Этот вопрос уже задавали водители в первый день работы системы. Власти предусмотрели несколько вариантов: можно заплатить через специальный портал parking02.ru, мобильное приложение «Горпарковки» или отправив СМС. В приложении, кстати, видно все свободные места, включая льготные. Но проблема для людей старшего поколения, которые приезжают, например, в поликлинику в центре, остаётся. Очевидно, что городским властям ещё предстоит работа над тем, чтобы сделать оплату доступной для всех.
Куда пойдут все эти деньги?
В мэрии Уфы клятвенно заверили: все до копейки деньги, собранные с платных парковок (включая штрафы за неоплату), пойдут прямиком в городской бюджет. Предполагается, что эти средства направят на развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство. Так что, по идее, каждый заплаченный вами рубль должен вернуться в город в виде новых дорог или скверов.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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