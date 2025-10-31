«Ушел на покой по уставу»: митрополит Никон покинул пост главы Башкортостанской митрополии, кто его сменил?

Митрополит Никон, руководивший церковной жизнью Башкирии 35 лет, ушел в отставку. Священный Синод назначил на его место епископа Филарета из Ульяновска.

Митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон покинул пост главы Башкортостанской митрополии. Решение об освобождении от управления епархией Священный Синод РПЦ принял 30 октября 2025 года, удовлетворив прошение самого митрополита.

Кто возглавит митрополию

Новым главой Башкортостанской митрополии и правящим архиереем Уфимской епархии назначен епископ Барышский и Инзенский Филарет. Священный Синод освободил его от управления предыдущей епархией и выразил благодарность за понесенные труды. Временное управление Барышской епархией в Ульяновской области поручено митрополиту Симбирскому и Новоспасскому Лонгину.

Митрополит Никон (в миру Николай Васюков) ушел на покой по достижении 75-летнего возраста, что соответствует уставу Русской Православной Церкви. Он родился 1 октября 1950 года. Синод выразил ему благодарность за многолетние труды и определил местом пребывания город Уфу. Он будет получать содержание от Уфимского епархиального управления.

Митрополит Никон был одной из самых заметных фигур в религиозной жизни Башкортостана. Он был назначен епископом Уфимским и Стерлитамакским еще в 1990 году.

В декабре 2011 года решением Священного Синода была образована Башкортостанская митрополия. Она объединила Уфимскую, а также новые Нефтекамскую и Салаватскую епархии. Митрополит Никон стал ее первым главой. В марте 2022 года его титул был изменен на «Уфимский и Башкортостанский». За время его служения в республике было построено и восстановлено множество храмов, а визит Патриарха Кирилла в 2016 году стал историческим событием для региона.