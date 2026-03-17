Уроженка Подмосковья может возглавить Контрольно-счётную палату Башкирии

Радий Хабиров предложил кандидатуру Елены Теняевой на пост председателя КСП республики. Решение остается за депутатами Курултая.
Елена Теняева
©Контрольно-счетная палата Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров представил парламенту кандидатуру Елены Теняевой на должность руководителя Контрольно-счётной палаты региона, сообщила 17 марта пресс-служба Государственного Собрания — Курултая РБ.

Теняева с лета 2025 года исполняет обязанности председателя КСП. Её квалификацию подтвердила Счётная палата России — соответствующее заключение направлено в Курултай.

Спикер парламента Константин Толкачёв пояснил, что процедура назначения жёстко регламентирована: кандидатуру сначала рассматривают профильные комитеты, затем Президиум решает, включать ли вопрос в повестку пленарного заседания. Для утверждения кандидата потребуется большинство голосов от общего числа депутатов.

Елена Теняева родилась в 1977 году в подмосковном Красногорске. Получила два юридических образования — в Современном гуманитарном институте и Московском военном институте ФПС РФ. Карьеру начинала в Красногорском горсуде и местной прокуратуре, затем перешла в администрацию города. В Башкирии работала в республиканской прокуратуре и мировом суде Уфы. В КСП заняла должность заместителя председателя в июне 2024 года.

Должность председателя КСП Башкирии освободилась в июле 2025 года после отставки Константина Шагимуратова, который руководил палатой с марта 2019 года. Он ушёл на основании личного заявления.

Вопрос о назначении нового председателя КСП планировали рассмотреть ещё на осенней сессии 2025 года, однако его отложили. С июля 2025 года Елена Теняева исполняла обязанности руководителя ведомства.

