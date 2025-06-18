Уроженец Башкирии сбежал из поезда в Литве и пропал без вести

Литовские силовики развернули операцию по поиску молодого россиянина, который исчез из международного состава. Как передает Shot со слов родственников, 21-летний Даниил М. из Башкирии совершил побег около шести утра по местному времени.

Проводник обнаружил распахнутую дверь вагона примерно за полчаса до планового прибытия на станцию Кибартай. Пограничники тщательно обыскали весь состав, но беглеца не обнаружили. Поезд следовал по транзитному маршруту через территорию Литвы в российский анклав.

К розыскным мероприятиям подключили авиацию и служебных собак. Вертолет патрулировал местность в течение трех часов, однако местонахождение пропавшего установить не удалось. Литовские правоохранители призывают граждан сообщать о любых подозрительных наблюдениях.

Родитель молодого человека признался, что поступок сына стал полной неожиданностью. По его словам, Даниил находился в постоянном поиске своего места в жизни — перебирался между Подмосковьем, Уфой, недавно возвращался из турецкой поездки. Никаких тревожных сигналов накануне отъезда родственники не замечали.

Отец подчеркнул, что парень не имел связей с экстремистскими группировками и не проявлял радикальных убеждений. В семье остались родители и две сестры, которые крайне обеспокоены судьбой Даниила.