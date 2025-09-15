Ургант тайно прилетел в Башкирию на корпоратив

Иван Ургант, пропавший с телеэкранов, провёл закрытый корпоратив для IT-компании в башкирском Абзаково. Пока ведущий шутил для программистов, в соцсетях поднялась волна негодования с требованием проверить организаторов.

О неожиданных гастролях Ивана Урганта сообщил телеграм-канала «Абзац». По их информации, экс-звезда «Первого» оказался в центре внимания на горнолыжном курорте в Башкирии.

Шоумен отработал ведущим на закрытом празднике для сотрудников айтишной компании. Мероприятие проходило в «Абзаково» и было приурочено ко Дню программиста. Детали вечеринки организаторы оставили за кадром, но сам факт появления там Урганта скрытым не остался.

Появление ведущего на сцене спровоцировало бурную реакцию в сети. Пользователи тут же начали выяснять, кто и зачем пригласил звезду, чья карьера на федеральном ТВ поставлена на паузу. Общество разделилось во мнениях.

Комментаторы обрушились с критикой на устроителей праздника. Звучали призывы проверить финансовую чистоплотность компании, оплатившей выступление. Люди задавались вопросами о стоимости услуг ведущего и моральной стороне такого выбора.