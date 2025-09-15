0
3 часа
Новости

Ургант тайно прилетел в Башкирию на корпоратив

Иван Ургант, пропавший с телеэкранов, провёл закрытый корпоратив для IT-компании в башкирском Абзаково. Пока ведущий шутил для программистов, в соцсетях поднялась волна негодования с требованием проверить организаторов.
ургант на корпоративе
©Абзац / Telegram

О неожиданных гастролях Ивана Урганта сообщил телеграм-канала «Абзац». По их информации, экс-звезда «Первого» оказался в центре внимания на горнолыжном курорте в Башкирии.

Шоумен отработал ведущим на закрытом празднике для сотрудников айтишной компании. Мероприятие проходило в «Абзаково» и было приурочено ко Дню программиста. Детали вечеринки организаторы оставили за кадром, но сам факт появления там Урганта скрытым не остался.

Появление ведущего на сцене спровоцировало бурную реакцию в сети. Пользователи тут же начали выяснять, кто и зачем пригласил звезду, чья карьера на федеральном ТВ поставлена на паузу. Общество разделилось во мнениях.

Комментаторы обрушились с критикой на устроителей праздника. Звучали призывы проверить финансовую чистоплотность компании, оплатившей выступление. Люди задавались вопросами о стоимости услуг ведущего и моральной стороне такого выбора.

Похожие записи
0
15.09.2025
Новости

В Башкирии отбили атаку на главного дорожного подрядчика

укладка асфальта
Глава Башкирии заявил о попытке рейдерского захвата «Башкиравтодора». Как только компания вышла в плюс, её попытались обанкротить через арбитражный суд. Вмешались силовики.
0
15.09.2025
Новости

В башкирском Баймаке нашли замену внезапно ушедшему мэру

чиновники
В Баймаке, который недавно шумел из-за протестов, сменилась власть. Город возглавил 46-летний техдиректор управляющей компании Ирек Хисматуллин. У него диплом учителя географии.
0
15.09.2025
Новости

В Башкирии требуют включить отопление, за которое уже заплатили

котенок сидящий на радиаторе отопления
Жители села Месягутово в Башкирии возмущены — в квартирах холод, а счета за отопление уже пришли. Коммунальщики ссылаются на плановые ремонты, но люди, особенно с маленькими детьми, требуют немедленно дать тепло.
0
15.09.2025
Образование

Родители в Уфе устали от поборов на щедрые подарки педагогам

кошелек с пятитысячными купюрами
В родительских чатах Башкирии разгорелся скандал накануне Дня учителя. Одни считают сборы денег на подарки педагогам принудительной обдираловкой, другие — искренней благодарностью.
0
15.09.2025
Новости

Россиян пускают в Поднебесную без виз. Готовьте пустые чемоданы

турист в китае
Россияне теперь могут летать в Китай без визы на 30 дней — режим будет действовать год. Опытная путешественница рассказала, зачем туда ехать, что пробовать из еды и как вернуться с полным чемоданом дешёвых вещей.
0
15.09.2025
Дороги и транспорт

Российских автомобилистов начнут автоматически штрафовать за отсутствие ОСАГО

камера видеофиксация нарушений пдд
С 1 ноября камеры по всей России начнут автоматически вычислять водителей без полиса ОСАГО. Штрафы неизбежны, но оспорить ошибку будет просто.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.