Урежут пятницу: россиянам предложили уходить с работы на час раньше

В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего дня на час перед выходными. Авторы говорят, это повысит продуктивность и сделает всех счастливее.

Россиян могут начать отпускать с работы пораньше. Как сообщают РИА Новости, в Госдуму внесли законопроект, который сократит на один час рабочий день накануне выходных при стандартной пятидневке. Инициативу возглавил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов.

Идея проста: внести поправки в 95-ю статью Трудового кодекса. Если закон примут, то продолжительность рабочего дня или смены перед выходным будет уменьшаться на час. При этом общая норма рабочего времени за неделю останется прежней.

Авторы законопроекта уверены, что такая мера — не просто приятный бонус, а мощный инструмент мотивации. По их словам, знание о коротком дне заставит сотрудников работать эффективнее, чтобы успеть закрыть все задачи. Это, в свою очередь, повысит общую производительность и позволит людям лучше восстанавливаться за выходные.

На самом деле, для многих это не новость. Сейчас закон не обязывает, но и не запрещает работодателям отпускать сотрудников пораньше. По данным опросов, такой практикой пользуется примерно треть российских компаний, используя короткую пятницу как пряник для персонала. Теперь же эту возможность хотят сделать всеобщей и официальной.

Любопытно, что рабочий день в России и так понемногу сокращается. По официальным данным Росстата, в первом квартале 2025 года его средняя продолжительность составила 7 часов 32 минуты. Это на четыре минуты меньше, чем за тот же период в прошлом году, что эксперты связывают с ростом популярности гибких графиков и частичной занятости.

Нынешнее предложение — не единственная попытка перекроить рабочий график в этом году. Как сообщали федеральные СМИ, в апреле 2025-го депутат Игорь Антропенко предлагал сократить рабочий день на час исключительно для женщин. Идею тогда поддержали 67% россиян, однако многие мужчины выступили против, ссылаясь на принципы равноправия.

Минуточку, то есть я буду работать меньше, а получать столько же? Где подвох? Подвох в деталях. Речь не идёт о сокращении общего рабочего времени, а о его перераспределении. Законопроект предполагает, что установленная недельная норма, например, в 40 часов, сохранится. Это значит, что «потерянный» час в пятницу придётся отработать в другие дни. Например, с понедельника по четверг рабочий день может стать длиннее на 15 минут, или обеденный перерыв станет короче. Так что работать меньше не придётся, а вот отдыхать в выходные — дольше. Эту идею уже предлагали, и её отклонили. Почему к ней вернулись снова? Вы правы, это не первая попытка. Похожий законопроект уже вносили в Госдуму осенью 2023 года, но тогда его отклонили. Правительство сочло ту инициативу избыточной, так как Трудовой кодекс и так позволяет гибко настраивать график. Кроме того, были опасения, что это может привести к снижению зарплат и падению производительности. Нынешний законопроект — это, по сути, работа над ошибками. Авторы делают акцент именно на перераспределении часов внутри недели, а не на сокращении общей нормы, что делает идею более компромиссной. Мой начальник и так отпускает нас по пятницам пораньше. Для меня что-то изменится? Для вас лично — ничего. По данным опросов, примерно в трети российских компаний уже есть практика «короткой пятницы». Работодатели используют это как инструмент для мотивации персонала. Цель нового закона — сделать эту приятную возможность не жестом доброй воли конкретного начальника, а обязательной нормой для всех, кто работает на стандартной пятидневке. А как быть тем, кто работает сменами, например, «два через два»? У них тоже будет короткий день? Это один из самых сложных моментов. Законопроект чётко нацелен на тех, у кого «пятидневная рабочая неделя». Во время обсуждения предыдущих версий закона как раз и высказывались опасения, что это поставит в неравное положение сменных работников. Ведь у них выходные могут выпадать на любые дни, и понятие «пятницы» весьма условное. Как законодатели решат эту проблему, пока до конца не ясно. Вся эта история — это реальная забота о людях или просто пиар-ход, который ничем не закончится? И то, и другое. С одной стороны, сами авторы инициативы, включая главу комитета Ярослава Нилова, не скрывают, что рассматривают это как небольшой шаг в сторону давно обсуждаемого перехода на четырёхдневную рабочую неделю. С другой стороны, подобные инициативы всегда хорошо воспринимаются обществом. Две трети россиян поддерживали эту идею ещё в 2023 году. Так что это и проверка реакции общества, и попытка закрепить уже существующую в некоторых компаниях практику на законодательном уровне.

Возможные плюсы и минусы новой инициативы Рост производительности и мотивации. Ключевой аргумент авторов законопроекта заключается в том, что ожидание короткого дня заставляет сотрудников работать более сосредоточенно и эффективно, чтобы успеть выполнить все задачи. Опыт компаний, уже внедривших сокращенные дни, показывает, что продуктивность действительно может вырасти. Улучшение качества жизни и здоровья сотрудников. Дополнительное свободное время позволяет людям лучше восстанавливаться, что снижает уровень стресса и риск профессионального выгорания. Это, в свою очередь, может привести к уменьшению числа больничных. У сотрудников появляется больше времени на семью, личные интересы и саморазвитие. Привлекательность для соискателей. В условиях дефицита кадров сокращенная рабочая неделя или день становится мощным инструментом для привлечения и удержания талантов. Такая забота со стороны работодателя повышает лояльность персонала. Экономия для бизнеса. Хотя этот аргумент больше относится к четырёхдневке, сокращение рабочего времени в офисе может привести к некоторой экономии на операционных расходах, таких как электроэнергия. Риск снижения производительности и выручки. Если сотрудники не смогут уложить прежний объём работы в урезанное время, производительность труда может упасть. Это особенно критично для сферы услуг и производств, где конкуренты могут работать в полную силу и забирать клиентов. Увеличение нагрузки на бизнес. Чтобы компенсировать сокращённые часы, работодателям, возможно, придётся нанимать дополнительный персонал или вводить новые смены, что увеличит расходы на оплату труда. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на товары и услуги для конечного потребителя. Неравномерная нагрузка и стресс. Есть риск, что сотрудники будут пытаться втиснуть пятидневный объём задач в укороченное время. Это может привести не к снижению, а к росту стресса, физическому истощению и выгоранию от постоянной спешки. Сложности внедрения в некоторых отраслях. Такая схема не подходит для многих сфер со сменным или непрерывным графиком работы, например, в медицине или на транспорте. Потребуется сложная перестройка всех рабочих процессов.