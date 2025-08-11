Управляющий «Башкиравтодора» через суд требует доступ к офису компании

Нового управляющего «Башкиравтодора» не пустили на рабочее место. Теперь он требует доступа через суд. За кулисами — банкротство и корпоративная война.

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего «Башкиравтодора» Олег Рыкус вынужден пробиваться в свой новый офис с помощью Фемиды. Как сообщает «Ъ-Уфа», менеджер подал иск в арбитражный суд, чтобы получить доступ к имуществу компании-банкрота, куда его просто не пускают.

В начале августа у дверей офиса на Кирова, 128а господин Рыкус попытался войти в здание, но дорогу ему преградили сотрудники частной охранной фирмы. Эта ситуация вынудила управляющего написать заявления в полицию и прокуратуру.

Теперь менеджер просит суд обязать не только сам «Башкиравтодор», но и Управление дорожного хозяйства вместе с ЧОО «КБ-Контр» обеспечить ему свободный проход. В иске перечислены четыре конкретных кабинета, ключи от которых он требует выдать.

Охранная организация «КБ-Контр», оказавшаяся в центре событий, была зарегистрирована в Уфе в 2021 году и принадлежит Ольге Белобородовой. Судебное заседание по делу о доступе к рабочему месту назначено на 8 сентября.