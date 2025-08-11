Управляющий «Башкиравтодора» через суд требует доступ к офису компании

Нового управляющего «Башкиравтодора» не пустили на рабочее место. Теперь он требует доступа через суд. За кулисами — банкротство и корпоративная война. ©АО "БАШКИРАВТОДОР"
Исполняющий обязанности конкурсного управляющего «Башкиравтодора» Олег Рыкус вынужден пробиваться в свой новый офис с помощью Фемиды. Как сообщает «Ъ-Уфа», менеджер подал иск в арбитражный суд, чтобы получить доступ к имуществу компании-банкрота, куда его просто не пускают.
В начале августа у дверей офиса на Кирова, 128а господин Рыкус попытался войти в здание, но дорогу ему преградили сотрудники частной охранной фирмы. Эта ситуация вынудила управляющего написать заявления в полицию и прокуратуру.
Теперь менеджер просит суд обязать не только сам «Башкиравтодор», но и Управление дорожного хозяйства вместе с ЧОО «КБ-Контр» обеспечить ему свободный проход. В иске перечислены четыре конкретных кабинета, ключи от которых он требует выдать.
Охранная организация «КБ-Контр», оказавшаяся в центре событий, была зарегистрирована в Уфе в 2021 году и принадлежит Ольге Белобородовой. Судебное заседание по делу о доступе к рабочему месту назначено на 8 сентября.
Почему акционеры выступают против назначенного управляющего?
Основные акционеры АО «Башкиравтодор» — Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии и АО «Региональный фонд» — оспаривают назначение Олега Рыкуса в качестве конкурсного управляющего. Они подали в суд ходатайства о его отстранении, рассмотрение которых назначено на то же 8 сентября. Причины их несогласия с кандидатурой Рыкуса в официальных документах не уточняются.
Более того, акционеры добились введения обеспечительных мер, которые существенно ограничивают полномочия Рыкуса. Ему временно запрещено:
Распоряжаться имуществом компании-банкрота.
Увольнять сотрудников и изменять организационную структуру.
Расторгать действующие государственные и муниципальные контракты.
Каковы финансовые масштабы краха «Башкиравтодора»?
Банкротство компании — это финал длительных финансовых проблем. По состоянию на 2025 год, общая сумма требований кредиторов к «Башкиравтодору» превышает 5,7 млрд рублей. При этом только за 2024 год компания показала чистый убыток в размере 719,3 млн рублей. Процедура банкротства была инициирована в феврале 2024 года, а 24 июля 2025 года компания была официально признана банкротом с введением конкурсного производства на шесть месяцев.
Есть ли у ситуации криминальный след?
Да, финансовые проблемы компании развивались на фоне уголовного дела. В ноябре 2023 года был задержан и обвинен в мошенничестве генеральный директор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов. Ему и двум предполагаемым сообщникам инкриминируется хищение более 91 млн рублей бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Каковы намерения самого конкурсного управляющего?
Олег Рыкус публично заявлял о своем намерении не просто распродать активы, а попытаться финансово оздоровить предприятие. По его мнению, «Башкиравтодор» обладает значительным потенциалом для восстановления, а главной причиной краха стал недостаток жесткого контроля над расходами. Он планировал в течение двух месяцев разработать план внешнего управления для спасения компании. Именно этот оптимизм, как предполагают некоторые источники, мог стать помехой для планов других лиц, заинтересованных в судьбе активов банкрота.
Кто именно не пускает управляющего в офис?
Физическое препятствие работе Олега Рыкуса оказывают сотрудники ООО «Частная охранная организация "КБ-Контр"». Интересно, что, по словам самого Рыкуса, заказчиком услуг ЧОПа является не «Башкиравтодор», а его сосед по зданию — ГКУ Управление дорожного хозяйства РБ. Таким образом, одна государственная структура фактически блокирует доступ представителю суда к имуществу другой государственной, но обанкротившейся, компании.
