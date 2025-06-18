УМПО построило небоскреб для иногородних рабочих в Уфе

Уфимское моторостроительное объединение завершило строительство корпоративного жилого комплекса в микрорайоне Инорс. Многоэтажка по адресу Лесунова, 20 станет домом для сотен иногородних специалистов предприятия.

Июльское новоселье приурочат к столетнему юбилею УМПО. В 27-этажном здании разместятся 400 жилых помещений разной планировки — от студий до трехкомнатных квартир. Все апартаменты сдадут с готовой отделкой и полным набором мебели.

Право на бесплатное проживание получат исключительно приезжие работники дефицитных специальностей. Среди приоритетных профессий — автоматчики высоких разрядов, дефектоскописты, зуборезчики и операторы станков с программным управлением. Уфимцы претендовать на квартиры не смогут.

Жильцы будут доплачивать только за коммунальные услуги, аренду покроет предприятие. Семейным парам выделят отдельные квартиры, холостяков разместят по принципу общежития. Каждое жилье оснастят кондиционерами, телевизорами и кухонной техникой.

Замдиректора Николай Лютов назвал жилищный проект частью масштабной программы «Башкирская вахта». Инициатива призвана переманить специалистов с северных месторождений обратно в республику. Помимо бесплатного жилья, УМПО предлагает иногородним компенсацию аренды в 13 тысяч рублей ежемесячно.