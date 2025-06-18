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УМПО построило небоскреб для иногородних рабочих в Уфе

©ОДК-УМПО

Уфимское моторостроительное объединение завершило строительство корпоративного жилого комплекса в микрорайоне Инорс. Многоэтажка по адресу Лесунова, 20 станет домом для сотен иногородних специалистов предприятия.

Июльское новоселье приурочат к столетнему юбилею УМПО. В 27-этажном здании разместятся 400 жилых помещений разной планировки — от студий до трехкомнатных квартир. Все апартаменты сдадут с готовой отделкой и полным набором мебели.

высотный дом
©ОДК-УМПО

Право на бесплатное проживание получат исключительно приезжие работники дефицитных специальностей. Среди приоритетных профессий — автоматчики высоких разрядов, дефектоскописты, зуборезчики и операторы станков с программным управлением. Уфимцы претендовать на квартиры не смогут.

кухня
©ОДК-УМПО

Жильцы будут доплачивать только за коммунальные услуги, аренду покроет предприятие. Семейным парам выделят отдельные квартиры, холостяков разместят по принципу общежития. Каждое жилье оснастят кондиционерами, телевизорами и кухонной техникой.

комната с сантехникой
©ОДК-УМПО

Замдиректора Николай Лютов назвал жилищный проект частью масштабной программы «Башкирская вахта». Инициатива призвана переманить специалистов с северных месторождений обратно в республику. Помимо бесплатного жилья, УМПО предлагает иногородним компенсацию аренды в 13 тысяч рублей ежемесячно.

Строительство высотки обошлось в сотни миллионов рублей при участии «ДОМ.РФ» и подрядчика «ПСК-6». Проект стал беспрецедентным для Уфы по масштабу корпоративной поддержки сотрудников. Подобные жилищные программы запустили еще несколько крупных предприятий республики, включая «Башкирскую содовую компанию» в Стерлитамаке.

жилье умпо Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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