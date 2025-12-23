Умерла жена Верховного муфтия России Сания Таджуддинова

Супруга главы ЦДУМ России Талгата Таджуддина Сания скончалась на 81-м году жизни. О смерти жены сообщил сам муфтий в социальных сетях.

Просьба о молитве

Талгат Таджуддин рассказал, что супруга умерла в третий день священного месяца Раджаб. Он попросил верующих молиться за упокой её души. Глава Башкирии Радий Хабиров уже выразил соболезнования семье религиозного деятеля.

Информацию о времени и месте прощания (джаназа-намаз) в духовном управлении сообщат дополнительно. Традиционно траурные мероприятия такого уровня проходят в Уфе, где находится резиденция муфтия.

Дочь имама и мать пятерых детей

Сания Таджуддинова родилась в Казани в семье имам-хатыба Азимовской мечети. Религиозное воспитание определило её судьбу: она всю жизнь посвятила поддержке мужа в его служении.

Пара поженилась в 1968 году и прожила в браке 55 лет. Вместе они воспитали пятерых детей — двух дочерей и трех сыновей, а также многочисленных внуков.

Талгат Таджуддин — одна из ключевых фигур российского ислама. Он возглавляет Духовное управление мусульман (ныне ЦДУМ) с 1980 года. Несмотря на высокий статус мужа, Сания Таджуддинова вела непубличный образ жизни, занимаясь домом и семьей.

Дети пошли по стопам родителей: сыновья занимают ответственные посты в структуре ЦДУМ, продолжая династию священнослужителей.