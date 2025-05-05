Умер бывший мэр Уфы Павел Качкаев

Экс-глава Уфы и депутат Госдумы скончался сегодня, 5 мая, сообщает Уфа1.

Качкаеву стало плохо с сердцем, когда он отдыхал в доме в селе под Уфой. Родные сразу доставили его в ближайшую Булгаковскую больницу, но врачи, к сожалению, ничего не смогли сделать — сердце политика остановилось.

Павел Рюрикович руководил столицей Башкирии 8 лет — с 2003 по 2011. При нём в городе началось строительство «Уфа-Арены», Конгресс-холла, обновили аэропорт и железнодорожный вокзал.

До этого Качкаев работал на производственном объединении «Прогресс», где дослужился до зама гендиректора, а после мэрии возглавил республиканское министерство ЖКХ.

Последние годы политик заседал в Госдуме в комитете по строительству и ЖКХ. Работал там до последнего дня своей жизни.

Так уходят люди, при которых города меняются к лучшему. Соболезнуем родным и близким.

— Очень печальная новость. Смерть Павла Качкаева — это большая утрата для Уфы и всей страны. Его вклад в развитие города сложно переоценить, и его уход оставляет после себя заметную пустоту. Пусть земля ему будет пухом, — написала в соцсетях Вера А.