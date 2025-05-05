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Умер бывший мэр Уфы Павел Качкаев

©Павел Качкаев / Vk.com

Экс-глава Уфы и депутат Госдумы скончался сегодня, 5 мая, сообщает Уфа1.

Качкаеву стало плохо с сердцем, когда он отдыхал в доме в селе под Уфой. Родные сразу доставили его в ближайшую Булгаковскую больницу, но врачи, к сожалению, ничего не смогли сделать — сердце политика остановилось.

Павел Рюрикович руководил столицей Башкирии 8 лет — с 2003 по 2011. При нём в городе началось строительство «Уфа-Арены», Конгресс-холла, обновили аэропорт и железнодорожный вокзал.

До этого Качкаев работал на производственном объединении «Прогресс», где дослужился до зама гендиректора, а после мэрии возглавил республиканское министерство ЖКХ.

Последние годы политик заседал в Госдуме в комитете по строительству и ЖКХ. Работал там до последнего дня своей жизни.

Так уходят люди, при которых города меняются к лучшему. Соболезнуем родным и близким.

— Очень печальная новость. Смерть Павла Качкаева — это большая утрата для Уфы и всей страны. Его вклад в развитие города сложно переоценить, и его уход оставляет после себя заметную пустоту. Пусть земля ему будет пухом, — написала в соцсетях Вера А.

— Соболезную семье и близким. Очень хороший был мэр. В годы его управления город расцвёл! — пишет asadylin.

Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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