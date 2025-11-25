0
21 минута
Новости

Украина согласилась на условия мирного плана США

Украинская сторона официально приняла условия мирного плана, предложенного США. Осталось согласовать технические моменты перед финальным этапом.
портфель чиновника на столе
©Imagen

Американский чиновник сообщил телеканалу ABC News, что украинская делегация согласилась на условия потенциального мирного соглашения, разработанного в Вашингтоне. По словам источника, принципиальное согласие получено, и теперь сторонам предстоит утрясти лишь незначительные технические детали. Ранее документ обсуждался на встрече в Женеве.

Изначальная версия плана, по данным СМИ, содержала 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления в НАТО и признание де-факто российского статуса Крыма и Донбасса. Однако после консультаций документ сократили до 19 пунктов, убрав из него наиболее чувствительные для Киева положения, например, об ограничении численности ВСУ.

Финальные параметры соглашения, в том числе вопросы территориального урегулирования, как ожидается, обсудят лично Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Британский премьер Кир Стармер отметил, что обновленный проект учитывает необходимость сохранения суверенитета Украины, хотя первая версия содержала «неприемлемые» для Киева элементы.

В Москве заявили, что готовы рассмотреть промежуточный вариант документа после его согласования с Украиной и европейскими партнерами. Владимир Путин ранее отмечал, что предложения США могут стать основой для урегулирования, если они будут учитывать реалии на земле. Глава МИД Сергей Лавров подтвердил наличие каналов связи с американской стороной.

Пока политики обсуждают документы, в Башкирии продолжается поддержка участников спецоперации. Власти региона продлили выплаты в размере 1 млн рублей для новых контрактников СВО до конца ноября. Кроме того, на днях из плена вернулись трое бойцов из республики — обмен прошел при посредничестве ОАЭ.

