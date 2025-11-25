Украина согласилась на условия мирного плана США

Украинская сторона официально приняла условия мирного плана, предложенного США. Осталось согласовать технические моменты перед финальным этапом.

Американский чиновник сообщил телеканалу ABC News, что украинская делегация согласилась на условия потенциального мирного соглашения, разработанного в Вашингтоне. По словам источника, принципиальное согласие получено, и теперь сторонам предстоит утрясти лишь незначительные технические детали. Ранее документ обсуждался на встрече в Женеве.

Изначальная версия плана, по данным СМИ, содержала 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления в НАТО и признание де-факто российского статуса Крыма и Донбасса. Однако после консультаций документ сократили до 19 пунктов, убрав из него наиболее чувствительные для Киева положения, например, об ограничении численности ВСУ.

Финальные параметры соглашения, в том числе вопросы территориального урегулирования, как ожидается, обсудят лично Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Британский премьер Кир Стармер отметил, что обновленный проект учитывает необходимость сохранения суверенитета Украины, хотя первая версия содержала «неприемлемые» для Киева элементы.

В Москве заявили, что готовы рассмотреть промежуточный вариант документа после его согласования с Украиной и европейскими партнерами. Владимир Путин ранее отмечал, что предложения США могут стать основой для урегулирования, если они будут учитывать реалии на земле. Глава МИД Сергей Лавров подтвердил наличие каналов связи с американской стороной.

Пока политики обсуждают документы, в Башкирии продолжается поддержка участников спецоперации. Власти региона продлили выплаты в размере 1 млн рублей для новых контрактников СВО до конца ноября. Кроме того, на днях из плена вернулись трое бойцов из республики — обмен прошел при посредничестве ОАЭ.